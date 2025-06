Angeblich sollen Männer in Frankreich nur enge Badehosen tragen dürfen. Was ist dran? Wir klären auf.

In französischen Schwimmbädern sollen Männer angeblich nur enge Badehosen tragen dürfen. Doch was ist dran an dieser Regel – und gilt sie wirklich überall?

Enge Badehosen vorgeschrieben – warum überhaupt?

Tatsächlich ist es in den meisten öffentlichen Schwimmbädern in Frankreich vorgeschrieben, dass Männer nur eng anliegende Badehosen tragen dürfen. Weite Badeshorts, Bermudas oder Sporthosen sind dort nicht erlaubt. Die Vorschrift gilt nicht etwa aus modischen Gründen, sondern basiert auf Hygienevorschriften. Es wird befürchtet, dass weiter geschnittene Hosen außerhalb des Bades getragen werden – etwa auf dem Weg zum Schwimmbad, in der Metro oder im Park – und somit Schmutz und Keime ins Wasser bringen.

Einheitliche Regelung?

Die Vorschrift, nur enge Badehosen zuzulassen, ist nicht landesweit gesetzlich geregelt, sondern wird kommunal oder von privaten Betreibern festgelegt. Das bedeutet: Jede Gemeinde, jedes Schwimmbad kann selbst entscheiden, welche Badekleidung erlaubt ist. Die Hausordnungen in vielen städtischen Schwimmbädern folgen einem ähnlichen Muster:

Erlaubt sind Badeslips oder eng anliegende Bade-Boxershorts

Verboten sind weite Shorts, Bermudas, Unterhosen, Sporthosen oder Freizeitkleidung

Wer mit weiten Shorts an der Badeaufsicht scheitert, muss oft ein enge Badehose vor Ort kaufen. Die Vorschriften richten sich in erster Linie an Männer. Für Frauen gibt es in der Regel mehr Spielraum, solange die Badekleidung zum Schwimmen geeignet ist.