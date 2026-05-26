Dankesgottesdienst in Hüfingen: Pfarrer feiert 50 Jahre Priesterjubiläum

Zahlreiche Löffinger und Baaremer Gläubige kommen zum Dankgottesdienst für Pfarrer Eugen Dannenberger in Hüfingen zum goldenen Jubiläum.

Eigentlich wollte Pfarrer Eugen Dannenberger, der 20 Jahre lang in Löffingen engagiert tätig war und nun seit sieben Jahren in Hüfingen im „Un-Ruhestand“ lebt, sein goldenes Priesterjubiläum eher im Stillen und bescheiden feiern. Daraus wurde dann aber ein mit vielen Erinnerungen bestückter Dankesgottesdienst, gefolgt von Begegnungen auf dem Kirchenvorplatz mit Bewirtung durch das Hüfinger Gemeindeteam.

Vor allem die Löffinger kamen in Scharen, um mit ihrem ehemaligen Pfarrer und Dekan sein Jubiläum seiner 50-jährigen Priestertätigkeit zu feiern. Aus Baden-Baden kam das Brautpaar, welches der junge Pfarrer eins als erstes Paar getraut hatte. Ebenso kamen Besucher aus seiner Heimatgemeinde Waldshut und Pforzheim, wo er 18 Jahre als Pfarrer tätig war. Eine Überraschung war es für den Geistlichen auch, als die „engelsgleichen Stimmen“ ,so Dannenberger des Löffinger Kfd-Chörle erklangen.

Das Orgelspiel von Kantor Rieger sorgte für eine feierliche Begleitung des Dankesgottesdienstes. Zelebranten der Feier waren neben dem Jubilar Pfarrer Fabian Schneider aus Bräunlingen und ehemalige Wegbegleiter, wie Pfarrer Christoph Scherer aus der Kirchengemeinde Achern-Renchtal und der Löffinger Diakon Thilo Knöller.

Wunderbare Begegnungen gibt es nach dem Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz in Hüfingen. Die Gläubigen reisten auch aus der Ferne an. Foto: Silvia Bächle

Pfarrer Schneider dankte seinem Kollegen für dessen vielfältige pastorale Arbeit - auch in seinem Ruhestand - mit einem kulinarischen Geschenk. Dieses werde er mit Rita, „dem guten Geist im Haus und in seinem Leben“ gerne teilen. In seiner beachtenswerten Predigt nahm Eugen Dannenberger die vielen Gäste mit auf ein Stück seines Lebensweges. Dabei zeigte sich, dass die Predigt bei seiner Priesterweihe, damals von Erzbischof Schäufele gehalten, noch dieselbe große Bedeutung auch heute noch hat. Der Erzbischof hatte damals die Priester auf den pastoralen Weg geschickt, den Dienst vertrauensvoll für die Menschen aus Liebe zur Kirche zu sehen.

Eugen Dannenberger stellte seine Lebensarbeit auf drei Säulen: viele gute und wertvolle Menschen, die ihm immer hilfreich zur Seite standen, die Hoffnung auf Gottes Kraft und das grundlegende Vertrauen auf Gott, auch in schwierigen Zeiten.

Mit vielen Wegbegleitern feiert Pfarrer Eugen Dannenberger sein Priesterjubiläum, hier beim Dankesgottesdienst von links: Pfarrer Christoph Scherer, Diakon Thilo Knöller, Pfarrer Eugen Dannenberger und Pfarrer Fabian Schneider. Foto: Silvia Bächle

Auf dem Kirchenvorplatz gratulierten die Gäste „ihrem Pfarrer Dannenberger“. Den anerkennenden Applaus durfte er bereits in der Kirche in Empfang nehmen. Freudig sah Pfarrer Dannenberger die vielen schönen Begegnungen auf dem Kirchplatz, Gläubige aus Löffingen und der Baar, die der Glaube verbinde.