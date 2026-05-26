Dankesgottesdienst in Hüfingen: Pfarrer feiert 50 Jahre Priesterjubiläum

Zahlreiche Löffinger und Baaremer Gläubige kommen zum Dankgottesdienst für Pfarrer Eugen Dannenberger in Hüfingen zum goldenen Jubiläum.
Eigentlich wollte Pfarrer Eugen Dannenberger, der 20 Jahre lang in Löffingen engagiert tätig war und nun seit sieben Jahren in Hüfingen im „Un-Ruhestand“ lebt, sein goldenes Priesterjubiläum eher im Stillen und bescheiden feiern. Daraus wurde dann aber ein mit vielen Erinnerungen bestückter Dankesgottesdienst, gefolgt von Begegnungen auf dem Kirchenvorplatz mit Bewirtung durch das Hüfinger Gemeindeteam.