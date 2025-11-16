„Dankeschönfest“ in Festhalle: Dörlinbacher lassen das Dorfjubiläum noch einmal lebendig werden

Zahlreiche Helfer, Akteure, Unterstützer sowie Sponsoren kamen zusammen, um auf „800 Jahre Dörlinbach“ zurückzublicken.
Bürgermeister Matthias Litterst begrüßte die Gäste in der Festhalle – und ließ das ereignisreiche Festjahr Revue passieren, von Wanderungen und Konzerten über die Kunstausstellung und den Historischen Ziegelbrand, den „offenen Höfen“ bis zum Schauspiel „Gerichtstag auf dem Freihof“. Litterst zählte jede einzelne der verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen auf und hob deren Bedeutung hervor.