Dank spätem Siegtreffer: SC Lahr klettert auf Platz neun

Der positive Lauf des SCL setzt sich fort. Dank des 1:0-Heimerfolgs gegen den direkten Konkurrenten SV Bühlertal ziehen die Lahrer in der Tabelle an den Gästen vorbei. Auch der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nun acht Punkte.

Verbandsliga: SC Lahr - SV Bühlertal 1:0 (0:0). Der SC Lahr hat gegen den SV Bühlertal – einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – einen wichtigen Sieg geholt und ist am Gegner in der Tabelle vorbeigezogen. Doch der Weg dorthin war ein hartes Stück Arbeit. Der 1:0-Siegtreffer fiel erst in der 87. Minute.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen unangenehmen Gegner“, fasst Lahrs Co-Trainer Dino Piraneo zusammen. Im Tor stand erneut Eugen Sokolov, der den Vortritt vor Jona Leptig erhalten hat. „Wir haben zwei sehr gute Schlussleute mit unterschiedlichen Stärken. Wir entscheiden nach dem Verlauf der Trainingswoche und welcher Torhüter besser zur Spielweise des Gegners passt“, erklärt Piraneo. Auch Kapitän Konstantin Fries nahm aufgrund einer übermüdeten Muskulatur zunächst nur auf der Bank Platz. „Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollten bei ihm nichts riskieren“, erklärt Piraneo.

Bühlertal steht tief und verteidigt kompakt

Bühlertal stand von Beginn an sehr tief und hat mit einer Fünferkette agiert. Der SCL war in der ersten Hälfte spielbestimmend, konnte sich aber für die spielerische Überlegenheit nicht belohnen. „Wir waren im letzten Drittel zu überhastet oder haben die falschen Entscheidungen getroffen“, skizziert Piraneo. Erst nach rund 30 Minuten hat der SVB etwas höher gepresst und die Lahrer hatten die Chance, hinter die Abwehrkette der Gäste zu kommen. Allerdings weiterhin ohne etwas zählbares mitnehmen zu können. Das Kellerduell ging torlos in die Pause.

Nach der Pause begann der SVB mit hohem Pressing. Die Gastgeber an der Dammenmühle ließen sich davon aber nicht beeindrucken und behielten die Spielkontrolle. Das Spiel entwickelte sich zu einer Geduldsprobe für den SCL. „Wir wussten, dass Bühlertal vor allem bei Standards brandgefährlich ist. Das haben wir aber gut verteidigt und keine großen Chancen zugelassen“, sagt der CO-Trainer des SC Lahr.

Keita sorgt für die Erlösung

Der eingewechselte Mick Keita war es dann, der die Lahrer erlöste. In der 87. Minute musste er den Ball nur noch ins leere Tor einschieben, nachdem sich Adriano Spoth stark durchgesetzt und im Strafraum zu Keita rübergelegt hatte. Der SCL blieb in der Folge bis zum Schluss konzentriert und hatte die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen.

Durch den Heimsieg verschafft sich der SCL etwas Luft im Abstiegskampf und klettert auf Platz neun. Aktuell steht der SC Lahr acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Kommenden Wochen haben es für den SC Lahr in sich

„Das waren heute wichtige drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Das verschafft uns etwas Luft im Abstiegskampf“, freut sich Piraneo. Auch konnte sein Team den positiven Lauf der vergangenen Wochen fortsetzen.

Den Schwung will der SCL in die kommenden Wochen mitnehmen. Mit dem SV Linx (Platz 3) und Tabellenführer FC Denzlingen warten zwei schwere Brocken auf den SCL. „Wir haben gegen den SV Linx in dieser Saison schon zwei mal verloren. Da haben wir etwas gut zu machen“, so der SCL-Co-Trainer. Ob Konstantin Fries dann wieder über die volle Distanz gehen kann, wird sich in der Trainingswoche zeigen. SC Lahr: Sokolov; Sö. Zehnle, Wirth (90. Uca), Spoth (90.+2 Fries), Bross (59. Naletilic), Häußerman, Allgaier, Kalt, Zeyer, Kaufmann (66. Kaufmann), Giedemann (66. Birkle). Tor: 1:0 Keita (87.).