„Wenn das Ding zum Fliegen kommt“, sagt Hasan Sarac, „dann spielt Dreher in einer anderen Liga.“

Das verkündet der Geschäftsführer des Maschinenbauers Dreher am Montagvormittag in einem fast noch neu riechenden Besprechungsraum des Unternehmens, das erst im Januar 2020 in das Sulzer Gewerbegebiet InPark gezogen ist.

Zu Besuch gekommen sind die Spitzen des Sulzer Rathauses, neben Bürgermeister Jens Keucher der Beigeordnete Hans-Peter Fauser, Hauptamtsleiter Hartmut Walter und Digital-Experte Frank Börnard. Dabei sind außerdem Gislinde Sachsenmaier und Birgit Stiehle vom Handels- und Gewerbeverein Sulz (HGV).

Laserschnitt in rasantem Tempo

Ihnen breitet Sarac aus, was sich in der 7000 Quadratmeter großen Werkhalle des Sulzer Unternehmens mit 190 Mitarbeitern anbahnt. Die Firma verdient ihr Geld weltweit mit dem Bau von Maschinen zur automatisierten Fertigung von Blechteilen, vornehmlich für die Autoindustrie, und verzeichnet einen Jahresumsatz von rund 32 Millionen Euro.

Patentieren lassen hat sich Dreher jetzt die Idee, die Fertigung mittels Laserschnitt und Künstlicher Intelligenz (KI) zu beschleunigen und dabei viel weniger Verschnitt zu produzieren als bisher. Die KI soll das Tempo steuern, um teuren Stillstand zu vermeiden.

Fraunhofer-Institut und KIT beteiligt

Jetzt muss die Technik nur noch funktionieren wie gedacht. Mit dem Autozulieferer Bilstein ist ein namhafter Abnehmer an Bord. Wenn der zugreife, werde das Produkt zum Selbstläufer. „Damit erreicht Dreher eine neue Dimension“, schwärmt Sarac, eine neue Fertigungshalle würde dann benötigt. Der Umsatz könnte sich mittelfristig verdoppeln, die Zahl der Mitarbeiter würde um 100 steigen.

An dem vom Bund geförderten Projekt sind das Fraunhofer-Institut Aachen und das Karlsruhe Institute of Technology (KIT) beteiligt. Es gehe in die Schlussphase. Sarac dämpft am Ende die eigenen Worte ein wenig: „Vielleicht wird das aber auch ein Flop.“

Doch auch für diesen Fall müsse sich Dreher keine Sorgen machen, versichert Sarac. Zwar werde der Mittelständler in der Autoindustrie durch die Transformation zur elektrischen Mobilität rund 15 Prozent der Aufträge verlieren – aber an anderer Stelle eben dadurch hinzugewinnen, etwa bei Automaten für die Fertigung von Batterien oder in der Wasserstoff-Technologie. „Unsere Chancen überwiegen die Risiken“, sagt Sarac fest überzeugt. „Wir verstehen aus allem Geld zu machen“, wird er später noch fröhlich beim Rundgang durch die Werkhalle sagen.

Für jeden Lehrling ein Übernahmeangebot

Gut aufgestellt sieht Hasan Sarac die Firma auch beim Nachwuchs. 15 bis 25 Prozent betrage bei Dreher die Ausbildungsquote, deutlich mehr als der Bundes-Durchschnitt von rund fünf Prozent. Und jeder Lehrling bekomme ein Übernahmeangebot.

Bürgermeister Jens Keucher konnte außerdem mit ins Rathaus nehmen, dass Sarac für die Sulzer Verwaltung nur Lob bereit hält und von „super Unterstützung“ spricht. „Wenn man will, scheint es in Deutschland zu funktionieren“, sagt Sarac.