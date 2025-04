Dank fürs Engagement: Musikverein Münchweier gibt Konzert für die Helden des Alltags

Unter dem Titel „Tribute“ konzertierte der Musikverein Münchweier unter der Leitung von Christian Sade in der voll besetzten Festhalle und eröffnete sein Jahreskonzert mit einem heroischen Auftakt. Ein wahres Meisterstück folgte mit der Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ von Rossini in vollem Umfang. Die Ouvertüre in vier Teilen kündigt bereits „die Handlung der Oper durch deskriptive musikalische Mittel“ an, erklärte Moderatorin Milena Harney, die zwischen den einzelnen Musikstücken acht Menschen aus dem Ort interviewte.

Ortsvorsteherin Charlotte Götz, von Dirigent Sade freundschaftlich „Ortsmanagerin“ genannt, machte den Anfang. Sie erzählte in launigen Worten die Anekdote, als sie mit dem „Chief of the village“ eine kanadische Urkunde unterzeichnete und sie daraufhin einen Anruf von der kanadischen Botschaft in Berlin erhielt, die so eine Bezeichnung nicht kannten. Daraufhin Götz: Ortsvorsteher gibt es nicht im Englischen, da habe sie eben ihr Amt selbst ins Englische übersetzt.

Lesen Sie auch

Dann erzählte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Stephan Hetzel von einem Granatenfund in einem Keller in Münchweier. Passend zur Thematik spielte das Orchester ein Medley der Melodien aus „Backdraft-Männer, die durchs Feuer gehen“, von Hollywood-Komponist Hans Zimmer. Beim nächsten Stück entführten die Musiker in die USA. „The Legend of Taum Sauk“ ist eine Legende um zwei heldenhafte Verliebte aus zwei verfeindeten Stämmen der Ureinwohner.

Wurden für ihre Treue geehrt (von links): Theo Ibig (65 Jahre), Heidi Krieg (45 Jahre), Hans-Jörg Schmieder (65 Jahre), Karin Steiner (45 Jahre), Gerhard Salzer (15 Jahre im Vorstand), Heike Götz und Wolfgang Wangler (beide je 45 Jahre). Foto: Decoux

Ein weiteres Medley aus dem Kinofilm „Robin Hood – König der Diebe“ aus dem Jahr 1991 folgte. Der Titelsong „Everything I Do, I Do It for You“ wurde zum Welthit. Der Komponist John Williams schrieb das Stück „Olympic Fanfare and Theme“ für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1984. Qualitäten wie Hingabe, Wille und Durchhaltevermögen sind die Eigenschaften, die das Orchester durch die Musik einfangen, beschreiben und bewahren möchte.

Anschließende spielte Bassposaunist Mirco Burger das Solo von „I Wanna Be Like you“, aus dem Disney-Film „Das Dschungelbuch“.

Auch dem Dorf-Nikolaus wurde musikalisch gedankt

Da es in Münchweier Helden – in diesem Fall die Interviewgäste – gebe, hat sich der Musikverein anschließend für das Stück „Batman“, mit einem Altsaxophonsolo von Judith König entschieden. Eins drauf setzten die Musiker am Ende des Konzerts mit einem Medley aus verschiedenen Superheldenfilmen. „Auch wenn keiner von unseren Gästen als Held bezeichnet werden wollte, wagen wir hier eine Verbindung zu euch allen“, betonte Milena Harney und kündigte „Heroes of the Marvel Universe” an.

Weitere Gäste waren Josefa Wangler (in vielen Vereinen aktiv, Vorstandsmitglied der Vereinsgemeinschaft), ehemaliger Hauptfeldwebel und Profimusiker Bernd Oswald, Bäckermeister Thomas Feger (Rekord-Blutspender, seit 25 Jahren Nikolaus und Fasentclown sowie Weihnachtsmarktorganisator) und Uwe Heimburger, stellvertretender Vorsitzender des DRK und seit 20 Jahren Notfallsanitäter. Archivar Gerd Blattmann bezeichnet sich selbst als Jäger und Sammler und digitalisiert alte Fotos, die ihm von Münchweirer Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Renate Kern ist engagiert in der Organisation des Mittwochscafés sowie dem Adventsbasar.

Vorsitzender Wolfgang Wangler ehrte folgende aktive Musiker für langjährige Mitgliedschaft: Theo Ibig und Hans-Jörg Schmieder (beide je 65 Jahre); Heike Götz, Karin Steiner, Heidi Krieg und Wolfgang Wangler (je 45 Jahre) sowie Gerhard Salzer (15 Jahre im Vorstand).