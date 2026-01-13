Dank für ihr Engagement: Das sind die neuen Ehrenmitglieder des SV Oberwolfach

Beim Ehrungsabend des Sportvereins Oberwolfach wurden vier Mitglieder vor zahlreichen Gästen für ihr jahrelanges Engagement ganz besonders ausgezeichnet.
Der Sportverein lud am Freitag zum festlichen Ehrungsabend in die Festhalle ein. Unter großem Beifall wurden Helga Dieterle, Birgitta Springmann und Thomas Springmann aufgrund ihrer besonderen Verdienste und ihres Einsatzes für den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. „Ihr lebt und verkörpert den SVO. Man kann euch jetzt schon als Legenden bezeichnen“, hob der Vorsitzende Patrick Santos heraus.