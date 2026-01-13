Dank für ihr Engagement: Das sind die neuen Ehrenmitglieder des SV Oberwolfach

Beim Ehrungsabend des Sportvereins Oberwolfach wurden vier Mitglieder vor zahlreichen Gästen für ihr jahrelanges Engagement ganz besonders ausgezeichnet.

Der Sportverein lud am Freitag zum festlichen Ehrungsabend in die Festhalle ein. Unter großem Beifall wurden Helga Dieterle, Birgitta Springmann und Thomas Springmann aufgrund ihrer besonderen Verdienste und ihres Einsatzes für den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. „Ihr lebt und verkörpert den SVO. Man kann euch jetzt schon als Legenden bezeichnen“, hob der Vorsitzende Patrick Santos heraus.

In seiner Ansprache zog Santos eine tiefgründige Parallele zum Vereins-Wappentier, dem Wolf. Er betonte dabei die sozialen Aspekte des Rudeltiers. Mit stattlichen 1511 Mitgliedern ist der SVO einer der größten Vereine der Region. Als Verein lebe man ebenso „in einer großen Gemeinschaft mit vielen verschiedenen Charakteren und motivierten Menschen, die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen“, meinte Santos. Wölfe seien mutig. Mit Mut hatte der Verein das Projekt Clubhaus-Anbau in Angriff genommen. „Mit der größten Investition der Vereinsgeschichte hat man das Clubhaus nun zukunftsfähig gemacht, es ist großartig geworden“, lobte er.

„Wölfe sind stark und ausdauernd. Die bisherige Runde unserer ersten Mannschaft kann man sicherlich auch als stark bezeichnen“, so Santos. Vor der Runde hatte man aufgrund der Verletzungssorgen ein mulmiges Gefühl. Platz vier in der Tabelle und punktgleich mit Durbachtal, einem der großen Aufstiegsfavoriten, zu sein, sei jedoch beeindruckend.

Die Jugendabteilung soll weiter verbessert werden

Die Damen starteten mit drei Unentschieden in die Landesliga-Saison. Es folgten fünf Niederlagen, sie konnten aber das Ruder zum Ende der Hinrunde herumreißen.

Stolz könne der Verein auf seine vielen langjährigen Mitglieder sein. „Das ist nicht selbstverständlich, darüber sind wir dankbar und stolz“, lobte der Vorsitzende. Auch die soziale Komponente komme nicht zu kurz: „Wer beim SVO aufwächst, wächst mit anderen Kindern auf, lernt motorische Fähigkeiten, lernt zu gewinnen und zu verlieren, zu streiten und sich zu versöhnen.“

Projekte für die Zukunft sind eine neue Vereinssoftware, die Jugendabteilung soll durch das Angebot des Basiscoachs weiter verbessert werden. Die Aktion „Wir suchen dich“ soll zudem helfen, Schiedsrichter zu werben und auszubilden.

Mit Präsenten und persönlichen Worten verabschiedete der Vorsitzende viele ehrenamtliche Helfer: aus dem Vorstand nach 40 Jahren in zahlreichen Funktionen Konrad Scherer, Julia Schmieder (Mitgliederverwaltung, Ehrenamtsbeauftragte) und Juliane Erhardt als Leiterin der Turnabteilung. Als Jugendtrainer Fußball wurden Janis Loibl, Simon Faisst, Florian Armbruster, Thomas Heitzmann, Rüdiger Gleich, Tobias Weiß und Roland Hacker verabschiedet; zudem Marvin Schmidt, Trainer der dritten Mannschaft, Ingrid Spinner (Trikotwäsche), Johannes Hermann (Knöterichbekämpfung) und Viktoria Schacher als Übungsleiterin der Tanzgruppe „Young Steps“.

Dank gilt Ehrenamt

Den Dank der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Jürgen Nowak: „Ihr leistet eine sehr wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Das muss man euch hoch anrechnen.“ Er vergaß in seinen Worten auch nicht, die vielfältigen Aktivitäten innerhalb des Vereins hervorzuheben. Sein Dank galt dem hohen ehrenamtlichen Engagement.