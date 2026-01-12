Dank für Bürger und Vereine: Das war beim Neujahresempfang in Altdorf geboten

Altdorfs Ortsvorsteherin Manuela Steigert ehrte Vereine und Bürger, die sich im vergangenen Jahr engagierten – darunter ein Landwirt, der bei einem Fest besonderen Einsatz zeigte.
Altdorfs Ortsvorsteherin Manuela Steigert konnte sich beim Neujahrsempfang in der Münchgrundhalle über eine gut besetzte Halle freuen. Steigert nutzte das Podium, um aus kommunaler Sicht das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Sie wagte aber auch im Hinblick auf die anstehenden Bürgermeister- und Landtagswahlen einen Blick- über den örtlichen Tellerrand hinaus: „Hoffen wir auf ein gutes Wahlergebnis, das Stabilität schafft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.“