Dank für Bürger und Vereine: Das war beim Neujahresempfang in Altdorf geboten

Altdorfs Ortsvorsteherin Manuela Steigert ehrte Vereine und Bürger, die sich im vergangenen Jahr engagierten – darunter ein Landwirt, der bei einem Fest besonderen Einsatz zeigte.

Altdorfs Ortsvorsteherin Manuela Steigert konnte sich beim Neujahrsempfang in der Münchgrundhalle über eine gut besetzte Halle freuen. Steigert nutzte das Podium, um aus kommunaler Sicht das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Sie wagte aber auch im Hinblick auf die anstehenden Bürgermeister- und Landtagswahlen einen Blick- über den örtlichen Tellerrand hinaus: „Hoffen wir auf ein gutes Wahlergebnis, das Stabilität schafft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.“

Im Mittelpunkt der Matinee standen Lobes- und Dankesworte für das soziale Engagement örtlicher Akteure. Hierbei haben sich im vergangenen Jahr die „Altdorfer Jungs“ mit besonderen Aktionen ins Blickfeld gestellt. Holzosterhasen wurden gebastelt, eine Kinderdisco veranstaltet, ein Krippenspiel aufgeführt und eine Sammelaktion ausrangierter Weihnachtsbäume vorgenommen. Ein Erfolg wurde das Projekt „Iss gemeinsam“ für Alleinstehende, das auch in diesem Jahr fortgesetzt und von ehrenamtlichen Kräften getragen wird, die vom örtlichen Handwerk unterstützte Osterhasenjagd, aber auch die zum zweiten Mal ausgerichtete Adventsfensteraktion.

Autor und Dirigent erhalten lobende Worte

Doch nicht nur Vereine und Gruppen wurden gelobt, sondern auch Einzelpersonen. Den Dank richtete die Ortsvorsteherin an Achim Schwab für die Erstellung der Zweitauflagen zu den „Altdorfer Geschichte(n)“, ebenso an Emil Spengler für sein jahrzehntelanges Engagement für die Blasmusik in Altdorf als Dirigent, Musikant und Ausbilder. Ferner streifte Steigert die im Ort gefeierten Jubiläen – an der Spitze der Musikverein (125 Jahre) und der TTC (75 Jahre).

Von den städtischen Amtsleitern Wolfgang Spengler und Alexander Ruchti gab es Informationen zu den gesamtstädtisch geplant Investitionen und Kernstadtevents. Aus Altdorfer Sicht im Blickpunkt die Um- und Erweiterungsbauten der Grundschule zur Einrichtung der Ganztagsschule und der erste Planungsrat für das sanierungsbedürftige Kindergartengebäude.

Ortsvorsteherin Manuela Steigert (von links) blickte mit den Amtsleitern Alexander Ruchti und Wolfgang Spengler in die Zukunft. Foto: Decoux

Nach der bereits erfolgten Ehrung durch Bürgermeister Bruno Metz wurden erfolgreiche Sportler mit Altdorf Bezug auch von Steigert ins Rampenlicht gestellt. Neben einem kleinen Glückskäfer gab es als Gutscheinersatz an alle Sportler eine Einladung zum gemeinsamen Pastaessen aus der Ortsverwaltungsküche.

Vereine planen in diesem Jahr viele Veranstaltungen

In diesem Jahr feiert der FSV Altdorf sein 100-jähriges Bestehen. Als Sprecher der Vorstandschaft stellte Thorsten Stückle das Festprogramm vor. Jana Oswald referierte über die neu gegründete „Dancing Company Movement“ und Thomas Duffner machte Lust auf das für Oktober geplante Wiederaufleben der Altdorfer Theatertradition. „Altdorf und Ettenheim gehen zusammen durch dick und dünn“, so Steigert. Jüngster Beweis war eine Aktion beim „Westerncamp“, als mitten im Festgeschehen ein Kanalstau auftrat und Wolfgang Kratt (Stadtrat und Landwirt aus Ettenheim) kurzentschlossen mit Güllefass und maschinellem Equipment die Fäkalentsorgung erledigte und somit das Festwochenende rettete. Kratt durfte dafür vor großem Publikum ein Sonderlob der Ortsvorsteherin und des Schützenvereins entgegennehmen.

Musikalisch wurde der Empfang von der Musikkapelle unter der Leitung von Markus Obergföll umrahmt, tänzerisch begeisterte die „Dancing Company Movement“. Nach der offiziellen Runde konnten die Gäste bei einem Glas Wein und kleinem Gebäck auf das neue Jahr anstoßen.

Info – Zahlen und Fakten

Anlässlich zum Abschluss des Jahres 2025 wurden Zahlen zur Altdorfer Bevölkerung genannt. Demnach zählte der Ettenheimer Stadtteil zum 31. Dezember insgesamt 2756 Einwohner, 132 Schulkinder und 75 Kindergartenkinder.