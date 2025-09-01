Dank Förderung aus Berlin: Freiburger steckt 2,4 Millionen Euro in die Klimaanpassung

Freiburg plant in den kommenden Jahren durch mehr Bäume und Entsiegelung das Stadtgebiet an die Klimaveränderungen anzupassen.

Rekordtemperaturen, Tropennächte, Starkregen und immer längere Trockenperioden – der Klimawandel ist kein Phänomen der Zukunft, sondern bereits heute Realität in Freiburg. Deshalb hat die Stadt eine umfassende Klimaanpassungsstrategie erarbeitet, um sich besser auf die Folgen vorzubereiten. Der Bund fördert mit dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ in den kommenden zwei Jahren sieben neue Projekte in Freiburg. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 2,4 Millionen Euro. Der Bund schießt 1,92 Millionen Euro zu, der Eigenanteil der Stadt beträgt 480 000 Euro.

„Mit den Fördergeldern können wir Grünflächen neu gestalten, versiegelte Flächen aufbrechen, mehr Bäume pflanzen und die Artenvielfalt in Freiburg stärken. Damit passt sich unsere Stadt nicht nur besser an die immer heißeren Sommer an, sondern wir schaffen mit den sieben Projekten des Garten- und Tiefbauamts auch neue Erholungsorte für alle Freiburgerinnen und Freiburger“, freut sich Baubürgermeister Martin Haag (parteilos) über die Unterstützung aus Berlin. Die Förderung geht an die folgenden sieben Projekte.

Zollhallenplatz Das Garten und Tiefbauamt (GuT) pflanzt auf dem Zollhallenplatz Bäume und entsiegelt Teile des Platzes. So soll der Hitze-Hotspot im Stadtteil Brühl spürbar angenehmer werden. Die Aufwertung ist Teil des städtischen Projekts „Freiburger Grünoasen“.

Platz der Zähringer Auf dem bisher komplett versiegelten Platz pflanzt das GuT Bäume, die Schatten spenden und das Stadtbild verschönern sollen. Auch dieses Vorhaben ist Teil der Freiburger Grünoasen.

Auch die Gestaltung des Platzes der Alten Synagoge sorgt immer wieder für Gesprächsstoff, da sich die Steinplatten im Sommer stark aufheizen. Foto: Alexander Blessing

Dietenbachpark Durch das Förderprogramm können auf Erweiterungsflächen des Dietenbachparks zusätzliche Spazierwege mit Bäumen und Langgraswiesen geschaffen werden. In einem weiteren Schritt könnten dort weitere Ausstattungsangebote entstehen. Diese werden für den neuen Doppelhaushalt angemeldet, heißt es vonseiten der Stadt.

Haslacher Dorfbach Die Renaturierung des Bachs im Sanierungsgebiet Sulzburgerstraße umfasst die Entfernung von Querbauwerken und die naturnahe Gestaltung der Ufer.

Mehr Schatten ist ein wichtiges Ziel der Strategie

Fürstenbergstraße/Türkenlouisstraße Das GuT wandelt im Bereich der Fürstenberg- und der Türkenlouisstraße Teile einer Schotter-Parkfläche in eine Grünfläche um. Gleichzeitig wird der Gehweg erneuert, es kommen Bäume am Wegrand dazu und zusätzliche Bänke sollen im Stadtteil Wiehre zum Verweilen einladen. „So entsteht ein schattiger Treffpunkt für die Nachbarschaft“, teilt die Stadt mit. Dieses Projekt ist ebenfalls Teil der Freiburger Grünoasen.

Innenstadt An verschiedenen Orten in der gesamten Innenstadt werden – in bisher versiegelten Flächen – Baumquartiere geschaffen und Bäume gepflanzt. Auch diese Pflanzungen sind Teil der Freiburger Grünoasen und sollen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern und an heißen Tagen für mehr Schatten sorgen.

Straßen und Grünanlagen Zusätzlich plant das GuT mithilfe der Fördergelder im gesamten Freiburger Stadtgebiet im Straßenbegleitgrün und in Grünanlagen 150 neue Bäume zu pflanzen.

Freiburger Grünoasen

Projekt

Das Projekt „Freiburger Grünoasen“ wurde im vergangenen Herbst gestartet. Es sollen viele Orte und Plätze im Stadtgebiet aufgewertet werden, in dem Flächen entsiegelt werden und neue Bäume für mehr Schatten sorgen. Dadurch soll die Aufenthaltsqualität für Freiburger und Besucher der Stadt steigen.

Kosten

Geplant ist, dass im Rahmen der Kampagne von 2025 bis 2029 jeweils 400 000 Euro investiert werde