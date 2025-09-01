Dank Förderung aus Berlin: Freiburger steckt 2,4 Millionen Euro in die Klimaanpassung

Freiburg plant in den kommenden Jahren durch mehr Bäume und Entsiegelung das Stadtgebiet an die Klimaveränderungen anzupassen.
Rekordtemperaturen, Tropennächte, Starkregen und immer längere Trockenperioden – der Klimawandel ist kein Phänomen der Zukunft, sondern bereits heute Realität in Freiburg. Deshalb hat die Stadt eine umfassende Klimaanpassungsstrategie erarbeitet, um sich besser auf die Folgen vorzubereiten. Der Bund fördert mit dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ in den kommenden zwei Jahren sieben neue Projekte in Freiburg. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 2,4 Millionen Euro. Der Bund schießt 1,92 Millionen Euro zu, der Eigenanteil der Stadt beträgt 480 000 Euro.