Rust - Booking.com, eine der weltweit größten digitalen Reiseplattformen, hat für 2022 die "Traveller Review Awards" vergeben, einen Preis, der auf der Bewertung der Reisenden beruht. Bei der jährlichen Verleihung prämierte das Internetportal unter anderem die gastfreundlichsten Städte der Welt sowie die gastfreundlichsten Städte und Regionen Deutschlands 2022. Mit Blick auf die Bundesrepublik ließ Rust mit dem Europa-Park die gesamte Konkurrenz hinter sich und belegte wie bereits in den Jahren zuvor einen fantastischen ersten Platz, berichtet der Europa-Park in einer Pressemitteilung.

Baden-Württemberg bekommt Ehrenpreis

Ausgezeichnet worden seien die Reiseziele aufgrund ihrer herausragenden Gastfreundschaft, die Platzierung erfolgte aufgrund von mehr als 232 Millionen verifizierter Bewertungen von Booking.com-Reisenden. Zudem lobt das Reiseportal nicht nur den Park, sondern auch "einen sehenswerten Stadtkern". Damit wird Rust mit Städten wie Matera (Italien), Bled (Slowenien), Nafplion (Griechenland), Toledo (Spanien) oder Brügge (Belgien) verglichen, die für ihr jeweiliges Land ausgezeichnet wurden.

Europa-Park-Inhaber Roland Mack freut sich mit der Gemeinde über die Auszeichnung: "Das ist eine tolle Bestätigung für das ausgezeichnete Übernachtungsangebot in Rust. Auch in der kommenden Saison freuen wir uns, hoffentlich wieder viele Gäste im Europa-Park, in der Wasserwelt Rulantica und natürlich in unseren Hotels begrüßen zu dürfen. Wir sind sicher, dass diese einzigartige Resort-Erweiterung weiterhin positive Impulse für die touristische Entwicklung der Region setzt und zukünftig zu diesem großartigen Erfolg beitragen wird", erklärt er in der Pressemitteilung.

Auch Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare macht die wiederholte Prämierung stolz: "Wir freuen uns mit unseren Beherbergungsbetrieben über die erneute Anerkennung ihres großartigen Engagements für Gäste aus der ganzen Welt. Die Auszeichnung ist ein schönes Signal für die touristischen Betriebe im Ort und lässt uns positiv in die Zukunft blicken", meint er.

Als gastfreundlichste Regionen Deutschlands wurde übrigens Sachsen ausgezeichnet. Es folgten Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die Baden-Württemberger müssen deshalb aber nicht allzu traurig sein: Ihr "Ländle" bekam zumindest eine "ehrenhafte Erwähnung".

Das Internetportal Booking.com wurde 1996 als kleines niederländisches Start-up in Amsterdam gegründet und ist inzwischen zu einem der größten E-Commerce-Unternehmen der Reisebranche weltweit herangewachsen. Die Webseite und die Apps sind in 44 Sprachen verfügbar und weisen über 28 Millionen Unterkunftseinträge in 137 971 Orten in 229 Ländern und Gebieten weltweit auf. "Jeden Tag werden mehr als 1,55 Millionen Übernachtungen über das Portal reserviert", heißt es auf der Internetplattform Wikipedia.