Dank eines aufmerksamen Zeugen: Fahrraddiebe in Offenburg am Samstagabend auf frischer Tat festgenommen

1 Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei zwei Fahrraddiebe festgenommen. Foto: Inderlied Die Polizei hat am Samstagabend zwei 27- und 43-jährige Fahrraddiebe überführt. Ein dritter 29-jähriger Tatverdächtiger stellte sich am nächsten Morgen freiwillig.







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Ein Zeuge hat der Polizei am Samstagabend einen Fahrraddiebstahl in der Badstraße in Höhe des Kinos gemeldet. Laut Angaben des Mannes beobachtete er, wie gegen 23.15 Uhr mehrere Personen an Fahrrädern „herumhantierten“ und diese im Anschluss in einen Transporter einluden, berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung. Den Polizisten gelang es, das Fahrzeug in der Badstraße beim Abbiegen in die Hauptstraße anzuhalten und zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Ein dritter Mann sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Kino, so die Polizei weiter. Bei der Durchsuchung des Transporters wurden insgesamt fünf Fahrräder, drei E-Bikes und zwei E-Scooter aufgefunden und sichergestellt. Erste Recherchen ergaben, dass ein Fahrrad und ein E-Scooter wegen Diebstahls ausgeschrieben waren. Die beiden Tatverdächtigen, 27 und 43 Jahre alt, wurden nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer 29-jähriger Tatverdächtiger meldete sich am nächsten Morgen freiwillig bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.