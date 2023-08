Der SCL gewinnt erstmals in dieser Saison. Gegen Aufsteiger SV Stadelhofen setzte Trainer Domenico Bologna auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel. Mit Erfolg: Lahr besiegt den SVS mit 2:1 und tankt so ordentlich Selbstvertrauen.

SV Stadelhofen - SC Lahr 1:2 (1:2). Die Stimmung unter der Woche beim SC Lahr war angesichts des holprigen Saisonstarts nicht die Beste. Nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen stand zu Buche. Umso wichtiger war nun das Erfolgserlebnis und der erste Sieg beim Aufsteiger SV Stadelhofen.

Für Viele etwas überraschend, stand der SC Lahr zu Beginn der Partie sehr tief und kompakt in der eigenen Hälfte. Stadelhofen war gezwungen das Spiel zu machen und mit dieser Aufgabe anfangs überfordert. „Die Spieler haben die Taktik hervorragend umgesetzt. Auch wenn es für uns etwas ungewöhnlich war, dass wir uns so weit zurückgezogen haben, ist der Plan voll aufgegangen“, erklärt der Lahrer Trainer Domenico Bologna.

Die Lahrer übten immer wieder Druck auf den SVS aus und schlugen nach Balleroberung blitzschnell zu. Der auf der zehn spielende Konstantin Fries fand gut ins Spiel. Der Kapitän war es dann auch, der mit einem ansatzlosen Schuss aus gut zwanzig Metern, den SCL früh in Führung brachte (7.).

Lahr setzt taktische Ausrichtung gut um

„Wir haben es geschafft, alle elf Spieler gut ins Spiel zu bringen. Auch defensiv sind wir gut gestanden und haben die Angriffe gut verteidigt“, bilanziert Bologna.

Auch Fries, der zentral agiert hat, konnte vom Gegner nicht so leicht isoliert werden, wie auf dem Flügel. Neu war zudem auch, dass Pedro Allgaier nicht als Außenverteidiger aufspielte, sondern ebenfalls auf der Zehner-Position. „Durch die neue Aufteilung sind wir besser ins Passspiel gekommen und auch Daniel Monga auf der Sechs hat profitiert. Wir konnten immer wieder Dreiecke bilden“, erklärt der Lahrer Coach.

Der Ausgleichstreffer fiel in der 29. Minute. Bei einer Flanke stand Raphael Bauhöfer in der Mitte blank und bedankte sich. Doch der SCL blieb besser im Spiel und konnte noch vor der Pause erneut in Führung gehen. Wieder war es Fries, der den SVS-Verteidiger gut anpresste und nach Balleroberung eiskalt abschloss (43.).

Mit dem Ergebnis und auch der Leistung war der Trainer bis dato zufrieden. „Wir haben diszipliniert gespielt und unseren Plan gut umgesetzt“, freut sich Bologna. Der Trainer hat zudem wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Wiedersehen am Mittwoch im Verbandspokal

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel etwas ab. Auf beiden Seiten schwanden etwas die Kräfte. Nicht desto trotz hätte der SCL erhöhen und für die vorzeitige Entscheidung sorgen können. Dennis Häußermann, Ousman Bojang und kurz vor Schluss Adriano Spoth scheiterten aber knapp. Defensiv standen die Lahrer aber weiterhin stabil und ließen wenig zu. Angesicht des guten Spielverlaufs und der Kontrolle, hat Bologna dann auch erst spät gewechselt, um den Spielfluss der Partie nicht zu stören.

Auch wenn der SV Stadelhofen eine gute Leistung auf den Platz brachte, war Lahr am Ende die abgezocktere Mannschaft und stand vor allem in der Defensive stabil. Am kommenden Mittwoch gibt es bereits das Wiedersehen der beiden Teams im Pokalduell an der Dammenmühle. „Ich bin mir sicher, dass SVS-Trainer Adrian Vollmer seine Schlüsse aus der Partie ziehen wird, aber auch ich habe gute Infos gewonnen“, zeigt Domenico Bologna auf. Angesichts des Siegs wird der SCL dann mit einer breiten Brust ins Pokalspiel gehen. SC Lahr: Leptig; Zehnle (76. Lehmann), Monga, Fries, Lettgen (Schoner 90.+4), Bohro, Bojang (87. Makaya), Häußermann, Allgaier, Spoth, Kalt. Tore: 0:1 Fries (7.), 1:1 Bauhöfer (29.), 1:2 Fries (43.).