Dank des Europa-Parks: Rust ist Deutschlands Tourismus-Hochburg

1 Der Europa-Park dürfte erheblich dazu beitragen, dass Rust Tourismus-Hochburg ist. Foto: Europa-Park

Das Bewertungs- und Buchungsportal Holiday-Check hat die jährliche Touristendichte in den deutschen Städten verglichen. Das Ergebnis: Mit 186,7 Touristen pro Einwohner schnappt sich die Gemeinde Rust den Titel als „touristenreichste Stadt“ vor den Ostseebädern Binz und Heringsdorf.









Rust darf sich als die Touristen-Hochburg in Deutschland bezeichnen. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs des Reiseportals Holiday-Check. Dafür wurde die Anzahl an offiziellen Gästeankünften in den Städten mit mindestens 5000 Einwohnern und in den Großstädten mit mindestens 100 000 Einwohnern sowie in den Bundesländern ermittelt und ins Verhältnis gesetzt. Die Zahlen gehen aus der Statistik von 2022 der deutschen Regionaldatenbank hervor. Insgesamt fließen 2100 Städte ab 5000 Einwohner mit in die Untersuchung ein. Die 5000-Einwohner-Marke hat Rust erst 2022 erreicht. Eine Stadt ist die Gemeinde allerdings nicht. Wenn man jedoch sieht, wie weit Rust vor der Konkurrenz liegt, ist es verständlich, dass der Ort trotzdem in die Wertung aufgenommen wurde.