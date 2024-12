Zwei mutmaßliche Autodiebe in Freiburg festgenommen

In Freiburg wurden Autodiebe auf frischer Tat ertappt. (Symbolfoto)

Zwei mutmaßliche Autodiebe wurden in Freiburg festgenommen. Sie wurden der Polizei zuvor über den Notruf gemeldet.









Über den Polizeinotruf wurden am Freitag. 6. Dezember, um 6.45 Uhr zwei verdächtige Personen in einem geparkten Auto in der Wannerstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger gemeldet.