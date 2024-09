1 Die geehrten Gemeinderatsmitglieder Bürgermeister Ferdinand Truffner (von links), Markus Saier (ausgeschieden),Peter Schäfer, Rudolph Walter, Phillip Schaal, Armin Hellstern, Uwe Gfrörer, Doris Horschig-Ladenburger, Achim Walter und Andreas Seifer. Foto: Herold Schwind

Urige Hütte, Kulinarik und Blasmusik gab es am Dienstagabend als Dank für das ehrenamtliche Engagement im Gemeinderat.









„In Empfingen ist die Welt noch in Ordnung.“ Diesen Satz prägte Bürgermeister Ferdinand Truffner bei dem Ehrungsmarathon der Gemeinderäte am Dienstagabend an einem ganz besonderen Ort nämlich in der Fest-Hütte „Zum luschdigen Meikel“ als Rest vom Hohenzollernmarkt.