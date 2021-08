1 Daniil Medwedew ist ein Fan von Mario Gomez. Foto: imago images/Xinhua

Mario Gomez hat seine Fans nicht nur in Stuttgart und München. Auch der russische Tennisstar Daniil Medwedew ist von den Fähigkeiten des Ex-VfB-Profis begeistert.

New York - Der russische Tennisstar Daniil Medwedew hat sich als glühender Fan des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mario Gomez geoutet. „Als er bei den Bayern spielte, hat er so großartige Leistungen gezeigt – ich habe ihn so sehr geliebt“, schwärmte der Weltranglistenzweite, der Anhänger des deutschen Rekordmeisters Bayern München ist, im Interview mit Spox. „Er war mit Abstand mein absoluter Lieblingsspieler und alleine wegen ihm ist die 33 meine Lieblingsnummer.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Ab Montag schlägt der 25 Jahre alte Medwedew bei den US Open als einer der Mitfavoriten auf, doch früher hatte er sich auch im Fußball ausprobiert – und dabei sogar Parallelen zu Gomez entdeckt. „Ich war auch groß und hatte keine Technik. Aber ich habe auch Tore geschossen“, erzählte der Finalist der Australian Open über den ehemaligen Spieler des VfB Stuttgart. „Mario war einfach fantastisch und irgendwie war er mir von seiner ganzen Art und Weise sehr nahe.“