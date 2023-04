1 In der Sternenberghalle in Friesenheim will der umstrittene Publizist Daniele Ganser am 24. April einen Vortrag halten. Foto: Bohnert-Seidel

Der Schweizer Historiker und Publizist Daniele Ganser kommt am 24. April in die Sternenberghalle. Der „Friedensforscher“ ist wegen seiner Thesen umstritten – die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats stehen der Veranstaltung eher kritisch gegenüber.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Können wir den Medien noch trauen?“ – unter diesen Titel stellt der Schweizer Historiker und Publizist Daniele Ganser seinen Vortrag, den er am 24. April in der Sternenberghalle in Friesenheim halten will. Ganser ist deutschlandweit unterwegs – Umstritten sind seine Thesen. Kritiker werfen ihm Vergleiche zwischen Juden und Ungeimpften vor und in der Folge eine damit verbundene Verharmlosung des Holocausts. Bürgermeister Erik Weide betonte bereits am Dienstag gegenüber unserer Redaktion: „Ich persönlich bin dafür, den politischen Diskurs zu führen.“ Aus diesem Grund werde es von Seiten der Gemeindeverwaltung keinen Versuch geben, die Veranstaltung abzulehnen. Dennoch wolle Weide seinen Ältestenrat von der Veranstaltung in Kenntnis setzen. Schließlich dürfte auch in Friesenheim mit Gegendemonstrationen zur Veranstaltung zu rechnen sein.

Die Lahrer Zeitung hat sich bei den Friesenheimern Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats umgehört und gefragt, wie sie zur Veranstaltung mit Ganser stehen.

Christian Erb (FW): „Tatsächlich habe ich mich mit den Thesen von Daniele Ganser noch nicht beschäftigt. Fachlich kann ich diese auch nicht beurteilen. Da er nach Dortmund wollte, ihm die Halle gekündigt worden ist, und im Sinne der Meinungsfreiheit, wieder die Erlaubnis erteilt worden ist, muss das wohl rechtmäßig sein. Eigentlich sehe ich das ganz entspannt. Es sollten auch Meinungen gehört werden, die vielleicht nicht in unsere Gesellschaft passen. Ich bin dafür, das Ding laufen zu lassen und den Wirbel klein zu halten. Dass aber im Grunde nur ein dem Referenten angenehmer Personenkreis geladen ist, zeigt, dass offensichtlich keine offene und demokratische Auseinandersetzung gewünscht ist. Wenn die Leute keine anderen Sorgen haben, sollen sie doch ihren Mist glauben.“

Ewald Schaubrenner (CDU): „Dass Daniele Ganser nach Friesenheim kommt, finde ich schlecht und ich bin grundsätzlich dagegen. Vermeiden lässt sich das wohl aber nicht. Seine Art, Menschen zu beeinflussen, hat für mich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Querdenker Michael Ballweg. Mir persönlich wäre es recht, wenn solche Personenkreise erst gar nicht ihre Anfrage an die Gemeinde stellen würden. Aber ähnlich ist es mit der AfD. Kaum jemand will sie, gewählt wird sie trotzdem. Offensichtlich ist bei der Veranstaltung mit Daniele Ganser kein öffentlicher Diskurs gewünscht. Er soll in seiner Schweiz bleiben. Wir brauchen ihn hier jedenfalls nicht.“

Fred Kletzin (SPD): „Wir sind ein freies Land. Trotzdem finde ich es persönlich nicht gut, dass dieser Mensch kommt. Das sind nicht meine Theorien. Vergleichbar ist er für mich einem Wolf im Schafspelz, der das eine sagt und das andere meint. Brandgefährlich ist das. Sicher wird er von sich etwas anderes behaupten. Hingehen würde ich dennoch nicht. Ein Dialog ist in diesem Umfeld offensichtlich nicht gewünscht. Wollte er andere Meinungen gelten lassen, in den Diskurs gehen, würde zur Podiumsdiskussion eingeladen. So dürfte wohl jegliches Maß an Objektivität verloren gehen.“

Dietmar Kairies (GLU): „Hätte es im Gemeinderat eine Abstimmung zur Veranstaltung gegeben, hätte ich absolut dagegen gestimmt. Ich habe Politikwissenschaft studiert und denke mit Grausen daran, wie die Braunen an die Regierung gekommen sind. Es gibt viel zu viele Scharlatane, die unsere Demokratie untergraben möchten. Nach außen sind es die souverän auftretenden Saubermänner, was sie jedoch im Schilde führen, steht auf einem anderen Blatt. Eine Stätte der Polarisierung will ich in Friesenheim nicht haben. So jemand hat in Friesenheim nichts verloren. Ein abschreckendes Beispiel der besonderen Güte ist doch Donald Trump: Er spricht im Zusammenhang mit den Medien von Fake News und nutzt diese Kategorie für sich.“

Fast alle Tickets verkauft

Der Veranstalter des Vortragsabends ist der Verein „Ortenau Netzwerk.“ 1000 Eintrittskarten sind zu vergeben. Wobei das Ortenau Netzwerk gegenüber der LZ am Dienstag mitgeteilt hat, dass nahezu alle Karten, die ohnehin nicht über die bekannten Vorverkaufsstellen zu haben sind, bereits vergeben sind. Fast alle Tickets verkauft. Der Veranstalter des Vortragabends ist der Verein „Ortenau Netzwerk.“ 1000 Eintrittskarten sind zu vergeben. Wobei das Ortenau Netzwerk gegenüber der LZ am Dienstag mitgeteilt hat, dass nahezu alle Karten, die ohnehin nicht über die bekannten Vorverkaufsstellen zu haben sind, bereits vergeben sind.