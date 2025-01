Reiteralm – Schwarzwälderin will die Nummer 1 der Welt bleiben

1 Daniela Maier will auf der Reiteralm nicht gute Sprünge zeigen, sondern wieder auf das Podest. Foto: Rometsch

Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) führt vor den ersten Rennen des Jahres 2025 die Weltcup-Gesamtwertung an. Dies soll auch nach den Wettbewerben auf der Reiteralm so bleiben. Das nimmt sich die Furtwangerin vor.









Los geht es in Österreich auf der anspruchsvollen Rennstrecke im Crosspark Reiteralm bereits am Dienstag. Dann steht ab 11 Uhr die erste Qualifikation auf dem Programm. Am Mittwoch (11.30 Uhr) folgt die zweite Qualifikation.