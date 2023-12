Furtwangerin belegt in Innichen beim zweiten Weltcup-Rennen Rang sieben

Daniela Maier kehrt mit einem fünften und mit einem siebten Platz von den beiden Weltcup-Rennen in Innichen zurück.

An ihrem Lieblingsort hatte sich die Skicrosserin in beiden Weltcup-Rennen etwas mehr vorgestellt. Jetzt genießt sie erst einmal Weihnachten daheim.









Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) hat beim zweiten Weltcup-Rennen in Innichen (Italien) am Freitag den siebten Rang belegt. Der Sieg ging überraschend an die Schweizerin Sixtine Cousin, die damit im Weltcup das erste Mal ganz oben auf dem Podest stand. Die Top-Favoriten Sandra Näslund (Schweden) war im Finale gestürzt.