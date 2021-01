Daniela Maier verletzt Wieder ist es das verflixte rechte Knie

Aufgrund von Knorpelschäden in genau diesem rechten Knie musste Daniela Maier von 2017 bis 2018 eine eineinhalbjährige Leidenszeit überstehen. "Ganz so schlimm wird es mit dem Kreuzband zum Glück nicht werden", denkt sie positiv. Ihr klares Ziel: Im Winter 2021/2022 wieder voll angreifen zu können – vor allem mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar nächsten Jahres. "Wenn alles gut läuft, kann ich in neun bis zehn Monaten wieder auf Skiern stehen", sagt Daniela Maier.

Die Schwarzwälderin erzählt, dass es ihr verhältnismäßig leicht fällt, das Ganze zu verarbeiten: "Ich bin den Sturz immer wieder im Kopf durchgegangen. Solche Stürze bei aggressivem Kunstschnee passieren selbst den besten Skifahrern. Ich habe mir nichts vorzuwerfen."

Bereits operiert

Deshalb ist sie aktuell guter Dinge. An einen Rücktritt hat sie keinen Gedanken verschwendet: "Bestimmt werden in den nächsten Monaten mental für mich auch immer wieder Tiefs kommen, aber im Moment bin ich sehr optimistisch. Ich weiß, dass ich wieder Skicross fahren will und werde, dass ich wieder im Weltcup starte und dort wieder auf Podest stehe."

Nach dem Sturz in Schladming ging es für Daniela Maier direkt ins Krankenhaus, am nächsten Tag wurde sie sofort operiert.

Bald beginnt die Reha

In etwa fünf Wochen werden die Reha und das Aufbautraining beginnen – "wahrscheinlich im Rosenheimer Raum". Im September oder Oktober hofft Maier, gesund und topfit in die reguläre Vorbereitung für die kommende Wintersaison 2021/22 einsteigen zu können. "Meine Familie, meine Freunde und meine Teamkollegen haben mich motiviert, immer weiterzumachen", sagte Maier im Oktober 2019 im Gespräch mit unserer Zeitung zu ihrer ersten Leidenszeit. Daran hat sich auch mehr als ein Jahr später nichts geändert: "Die Menschen in meinem Umfeld werden mir auch dieses Mal dabei helfen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden."