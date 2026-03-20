Daniela Maier Skicross Weltcup: Olympiasiegerin zeigt ihre starke Form – Sandra Näslund meldet sich zurück

Im zweiten Qualifikationsrennen im kanadischen Craigleith wird Daniela Maier Dritte – hinter der Schwedin. Luisa Klapprott und Leonie Bach-Staudinger qualifizieren sich.
Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier unterstrich ihre starke Form auch im zweiten Qualifikationsrennen am Freitag im kanadischen Craigleith. Die Furtwangerin (50,45 Sekunden) wurde Dritte. Die beste Zeit fuhr in der Quali für Sonntag die Französin Mareille Berger-Sabbatel (49,89), dahinter auf Rang zwei folgte die Weltcup-Führende Sandra Näslund (50,18). Die Schwedin hatte sich also von ihrem Sturz am Donnerstag im ersten Qualifikationsrennen gut erholt und meldete sich zurück.