Daniela Maier Skicross Weltcup: Olympiasiegerin zeigt ihre starke Form – Sandra Näslund meldet sich zurück

Im zweiten Qualifikationsrennen im kanadischen Craigleith wird Daniela Maier Dritte – hinter der Schwedin. Luisa Klapprott und Leonie Bach-Staudinger qualifizieren sich.

Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier unterstrich ihre starke Form auch im zweiten Qualifikationsrennen am Freitag im kanadischen Craigleith. Die Furtwangerin (50,45 Sekunden) wurde Dritte. Die beste Zeit fuhr in der Quali für Sonntag die Französin Mareille Berger-Sabbatel (49,89), dahinter auf Rang zwei folgte die Weltcup-Führende Sandra Näslund (50,18). Die Schwedin hatte sich also von ihrem Sturz am Donnerstag im ersten Qualifikationsrennen gut erholt und meldete sich zurück.

Unsere Empfehlung für Sie Daniela Maier Skicross Weltcup Olympiasiegerin setzt in Craigleith nächstes Ausrufezeichen Daniela Maier ist souverän Schnellste im ersten Qualifikationsrennen. Die Weltcup-Gesamtführende Sandra Näslund erreicht nach einem Sturz nicht das Ziel. Positiv aus deutscher Sicht war ebenso, dass sich Luisa Klapprott (12. Platz) und Leonie Bachl-Staudinger (16.) für das Hauptrennen am Sonntag qualifizierten.

Das erste Hauptrennen in Craigleith findet am Samstag (16 Uhr) statt – am Sonntag (16.30 Uhr) läuft der zweite Wettbewerb.

Es ist das vorletzte Weltcup-Wochenende für die weltbesten Skicrosserinnen. Die beiden finalen Rennen um die Kristall-Kugel finden am nächsten Wochenende (27. bis 29. März) im schwedischen Gällivare statt.

Im Gesamtweltcup führt vor dem Wochenende Sandra Näslund mit 968 Punkten vor Daniela Maier (803) und Marielle Berger-Sabbatel (623).