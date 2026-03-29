Daniela Maier Skicross Weltcup: Olympiasiegerin steht nach letztem Saisonrennen erneut auf dem Podest

Daniela Maier wird abschließend in Gällivare Dritte. Weltcup-Gesamtsiegerin Sandra Näslund zeigt erneut ihre Klasse und gewinnt auch dieses „Finale“.
Was für ein Weltcup-Finale der Skicrosserinnen und Skicrosser an diesem Sonntag im sonnigen Gällivare (Schweden)! Bei den Frauen gab es im Finale am Ende exakt in dieser Besetzung eine Neuauflage des olympischen Finalrennens von Livigno mit Olympiasiegerin Daniela Maier (SC Urach), Weltcup-Gewinnerin Sandra Näslund, Marielle Berger-Sabbatel (Frankreich) und der Schweizerin Fanny Smith.