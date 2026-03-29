Daniela Maier Skicross Weltcup: Olympiasiegerin steht nach letztem Saisonrennen erneut auf dem Podest

Daniela Maier wird abschließend in Gällivare Dritte. Weltcup-Gesamtsiegerin Sandra Näslund zeigt erneut ihre Klasse und gewinnt auch dieses „Finale“.

Was für ein Weltcup-Finale der Skicrosserinnen und Skicrosser an diesem Sonntag im sonnigen Gällivare (Schweden)! Bei den Frauen gab es im Finale am Ende exakt in dieser Besetzung eine Neuauflage des olympischen Finalrennens von Livigno mit Olympiasiegerin Daniela Maier (SC Urach), Weltcup-Gewinnerin Sandra Näslund, Marielle Berger-Sabbatel (Frankreich) und der Schweizerin Fanny Smith.

Daniela Maier hatte zuvor souverän ihre Heats im Viertel- und im Halbfinale gewonnen.

Am Ende wurde Daniela Maier im Sonntag-Finale Dritte. Es gewann Sandra Näslund vor Berger-Sabbatel. Die Schwedin betonte nach dem Rennen: „Die Saison hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein harter Fight mit der Dani.“

Daniela Maier blickt auf ihre bisher erfolgreichste Saison zurück: Olympiasieg und Zweite im Gesamt-Weltcup. Die Schwarzwälderin freut sich nun auf den großen Empfang in ihrer Heimatstadt Furtwangen am Ostersamstag und genießt dann ihren Urlaub nach einer unfassbar starken Saison.

Bei den Herren belegte Kilian Himmelsbach (Sonthofen) nach seinem starken dritten Platz am Samstag einen Tag später in Gällivare den vierten Rang.