Furtwangerin unterstreicht in der Qualifikation in Arosa ihre starke Form

1 Daniela Maier in Arosa am Montagabend auf ihrem Weg zu Platz 7 in der Qualifikation. Foto:

Am Ende steht für die Schwarzwälderin Platz sieben. Am Dienstag (20.30 Uhr) läuft das Hauptrennen.









Link kopiert



Beim Skicross-Weltcup in Arosa hat Daniela Maier (SC Urach) am Montagabend in der Qualifikation Platz sieben (26,70 Sekunden) belegt und zeigt sich zuversichtlich für das Hauptrennen am Dienstag (20.30 Uhr). Die 28-Jährige möchte dann zum dritten Mal in Folge in dieser noch jungen Weltcup-Saison aufs Podest fahren.