Daniela Maier Skicross Weltcup: Furtwangerin scheidet in Val Di Fassa im Viertelfinale aus

1 Auch solche Tage gibt es:. Nach einer starken Qualifikation hatte sich Daniela Maier am Samstag sicherlich viel mehr als nur Platz neun in den Dolomiten ausgerechnet. Foto: alice russolo/alice russolo

Am Ende steht für Daniela Maier Platz neun. Marielle Thompson gewinnt und übernimmt Gesamtführung. Am Sonntag geht es in den Dolomiten weiter.









Link kopiert



Das erste von zwei Weltcuprennen im italienischen Val Di Fassa lief für Daniela Maier etwas enttäuschend. Nach ihren guten Leistungen in den Tagen zuvor in den beiden Qualifikationen schied die 28-Jährige am Samstag als Dritte in ihrem Viertelfinal-Heat aus. Dies bedeutete für Daniela Maier Rang neun. Es siegte die formstarke Kanadierin Marielle Thompson vor Marielle Sabbatel Berger (Frankreich) und der Überraschungsdritten Cortney Hoffos (Kanada).