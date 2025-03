1 In ihren Viertelfinal-Heat lag Daniela Maier an diesem Samstag lange auf Platz zwei, doch es reichte für sie nicht zum Halbfinal-Einzug. Foto: Alice Russolo

Am Ende steht für Daniela Maier im georgischen Gudauri Platz 13. Es gewinnt die Italienerin Jole Galli.









Nach ihrem guten vierten Platz im Weltcup-Rennen am Freitag schied Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) im georgischen Gudauri am Samstag bereits im Viertelfinale aus. Lange war die Furtwangerin auf Platz zwei gelegen, doch am Ende lösten Fanny Smith (Schweiz) und die Französin Aubert Challet jeweils das Ticket zum Halbfinale.