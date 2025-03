Zwei Qualifikationsläufe sowie zwei Hauptrennen stehen für Skicrosserin Daniela Maier vom SC Urach ab diesen Mittwoch im kanadischen Craigleith (Im Südwesten von Ontario gelegen) an. Danach geht es für sie direkt zu den Weltmeisterschaften ins schweizerische Engadin (ab Sonntag).

Mit ihrem Abschneiden zuletzt bei den beiden Weltcup-Rennen im georgischen Gudauri war Daniela Maier nur bedingt zufrieden: „Der vierte Platz am ersten Tag war in Ordnung. Bei meinem Viertelfinal-Aus einen Tag später habe ich mich abkochen lassen“, blickt sie zurück.

In der Weltcup-Gesamtwertung rutschte die 29-Jährige auf den vierten Platz ab. Es führt die Kanadierin India Sherret vor ihrer Landsfrau Marielle Thompson.

In Craigleith möchte Daniela Maier wieder angreifen und noch einmal Selbstvertrauen für die zeitnahe Weltmeisterschaft tanken. Am Mittwoch und am Donnerstag läuft jeweils die Qualifikation. Am Freitag und am Samstag sind die Hauptrennen angesetzt.