Daniela Maier Skicross Weltcup: Erneut ist im Viertelfinale für die Furtwangerin schon Feierabend

1 Nach zwei starken Qualifikationsläufen blieb Daniela Maier in Val Di Fassa ein Podestplatz am Wochenende im Weltcup aber verwehrt. Foto: alice russolo

Auch nach dem zweiten Rennen in Val Di Fassa ist Daniela Maier enttäuscht. Im Weltcup-Gesamtklassement steht für sie nun Rang drei. Ende Februar geht es in Georgien weiter.









Daniela Maier (SC Urach) ist enttäuscht nach diesem Weltcup-Wochenende im italienischen Val Di Fassa: Nach ihrem frühen Aus im Viertelfinale am Samstag war für die 28-Jährige auch am Sonntag in den Dolomiten nach dem Viertelfinale (Platz drei) früh Feierabend. Ihr erster Sprung in ihrem Heat – vorentscheidend – war für sie kurz gewesen. Sie verlor in dieser Rennphase wertvolle Sekunden.