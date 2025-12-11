Daniela Maier Skicross Weltcup: Duell der Superstars – Schwarzwälderin löst Olympia-Ticket, Näslund jubelt

Starker Weltcup-Auftakt: Daniela Maier kommt in Val Thorens auf den vierten Rang. Damit hakt die Furtwangerin die Olympianorm ab. Die Olympiasiegerin feiert einen Traumeinstand.
Die Furtwangerin, die für den SC Urach startet, hatte schon in den beiden Qualifikationsrennen am Dienstag und Mittwoch mit den Rängen drei und zwei gezeigt, dass mit ihr auch im olympischen Winter zu rechnen ist. Nur Olympiasiegerin Sandra Näslund aus Schweden war etwas schneller. „Das war eine sehr starke Quali“, schrieb Maier danach auf Instagram.