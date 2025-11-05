Daniela Maier Skicross: Goldener Ski, Weltcup, Olympia – der Winter der Weltklasse-Sportlerin

Noch 37 Tage, dann legt sich Daniela Maier wieder in die Steilkurven und bewältigt elegant die Wellen: „Ich bin gesund und fit“, läuft für die Furtwangerin alles nach Plan.
Wenn es am 12. und 13. Februar im französischen Val Thorens zum ersten Mal im olympischen Winter 2025/26 wieder um Weltcup-Punkte gehen wird, hat Daniela Maier ein klares Ziel: An einem ihrer Lieblingsorte soll gleich die Norm für die Olympischen Spiele (6. bis zum 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo) eingetütet werden.