Daniela Maier Ski-Cross: Was sich die Olympia-Dritte für den Weltcup-Auftakt vornimmt

Was sich die Olympia-Dritte für den Weltcup-Auftakt vornimmt

1 Daniela Maier freut sich riesig auf die Rückkehr nach Val Thorens. Foto: Maier

Endlich beginnt auch für die besten Ski-Crosserinnen und -Crosser der Welt um Daniela Maier (SC Urach) der Weltcup-Winter. Am Dienstag und Mittwoch geht es mit den Qualifikationen in Val Thorens los.









Link kopiert



„Ich bin fit und gesund, meine Fußgelenksverletzung aus dem vergangenen Winter ist auskuriert. Entsprechend positiv ist die Sommervorbereitung verlaufen. Und auch auf Schnee konnte ich meine Trainingsziele gut umsetzen. Unser letztes international besetztes Trainingslager in Idre (Schweden, Anm. d. Red) war noch einmal richtig gut. Ich würde sagen, ich stehe solide da, bin motiviert und freue mich, wenn’s jetzt endlich losgeht. Gerade wenn man die ersten Alpinrennen anschaut, dann kitzelt es einen schon in den Fingerspitzen, dass man auch endlich im Startgate steht und Rennen fahren darf“, lässt sich Daniela Maier in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) zitieren.