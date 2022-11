1 Biathletin Janina Hettich-Walz überzeugte zum Auftakt des Winters nicht nur am Schießstand. Foto: Eibner, Adelsberger

Während Janina Hettich-Walz mit guten Ergebnissen beim IBU-Cup im schwedischen Idre Fjäll in den Biathlon-Winter einstieg, fiebern die Crosserinnen Daniela Maier (Ski) und Jana Fischer (Snowboard) den ersten Weltcups entgegen.















Link kopiert

"Das war echt ganz gut für den Einstand", hat Daniela Maier (SC Urach) mit einem ersten Platz (Europacup) und Rang zwei (Meisterschaften von Österreich) auf dem Pitztaler Gletscher schon gute Frühform bewiesen. Nach Skitests steht für die Furtwangerin nun noch in ihrer Wahlheimat im Allgäu eine "Kondi-Woche" auf dem Plan. Am 8. und 9. Dezember geht es dann im französischen Val Thorens um die ersten Weltcup-Punkte. "Mein großes Ziel ist natürlich der erste Weltcup-Sieg. Doch ich erzwinge nichts", hofft Maier, die sehr wahrscheinlich ihre olympische Bronzemedaille behalten darf, einfach auf eine "konstante Saison. Auf diese freue ich mich riesig", zählt die Skicrosserin die Tage bis zum Auftakt.

Janina Hettich-Walz

Unterdessen ist Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) mit einem zweiten Rang (Sprint) und einem fünften Platz (Verfolgung) in den Winter gestartet. Der erste Sieg der Saison ging in Idre Fjäll an die Norwegerin Marthe Johansen (0 Fehler), die sich in 21:15,9 Minuten eben vor Janina Hettich-Walz (1/+20,5 Sekunden) durchsetzte. "Das war ein perfekter Einstieg in die Saison", teilte die 26-Jährige danach auf Instagram mit. Mit Marion Wiesensarter (0/+23,0) kam am Dienstag eine weitere Deutsche aufs Podest. Am Mittwoch leistete sich Hettich-Walz dann bei vier Schießeinlagen im Verfolger drei Fehler, womit sie auf den fünften Platz verwiesen wurde. Es jubelte erneut Marthe Johansen (1). Marion Wiesensarter (2) verbesserte sich auf Rang zwei. Weiter geht es in Schweden am Samstag mit einem Einzel (15 km), am Sonntag steht ein weiterer Sprint an.

Jana Fischer

Snowboardcross-Gesamtweltcupsieger Martin Nörl und Olympia-Teilnehmerin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) wollen beim ersten Weltcup der Saison am kommenden Wochenende in Les Deux Alpes (Frankreich) voll angreifen. "Ich möchte alle Weltcups bestreiten, verletzungsfrei durchkommen", gibt Jana Fischer ihr wichtigstes Saisonziel preis. Los geht es in Les Deux Alpes am Freitag, 2. Dezember, mit der Qualifikation. In den Finals kämpfen die Boarderinnen und Boarder dann am Samstag (ab 10.30 Uhr, ARD-Livestream) um die Podestplätze. Unterdessen gibt es die nächste Weltcup-Verschiebung im Snowboardcross: Aufgrund von Schneemangel werden die Rennen im österreichischen Montafon im Dezember um elf Tage nach hinten verschoben. Anstatt für den 8. und 9. Dezember sind die Wettbewerbe nun für den 19. und 20. Dezember angesetzt.