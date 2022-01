1 Daniela Maier raste im kanadischen Nakiska zunächst als Dritte auf das Podest, danach sprang noch ein neunter Rang heraus. Foto: Rometsch

"Neues Jahr, erstes Rennen, Podium!" Daniela Maier brachte es auf Instagram auf den Punkt. Die Furtwangerin belegte bei den Skicross-Weltcups im kanadischen Nakiska die Ränge drei und neun. Nicht ganz so gut lief es für Slalomspezialist David Ketterer und für Biathletin Janina Hettich.















"Uns erwarten in Kanada meistens lange Pisten mit vielen Elementen. Darauf freue ich mich sehr." Daniela Maier war schon kurz vor dem Abflug in Richtung Rocky Mountains optimistisch, dass sie in Nakiska gute Rennen abliefern wird.

Nach einem neunten Platz in der Qualifikation gab Maier dann in den Heats so richtig Gas. Zunächst fuhr die Furtwangerin auf der "Mighty Peace"-Piste in den Rocky Mountain als Dritte ihr bestes Saisonergebnis ein. Maier musste sich in ihrem Finale nur der Schwedin Sandra Naeslund und der Schweizerin Fanny Smith geschlagen geben. Es war das fünfte Weltcup-Podium in der Karriere der Crosserin des SC Urach – und der erste Treppchenplatz seit Dezember 2020.

Im zweiten Rennen scheiterte Daniela Maier dann im Viertelfinale. Sie reihte sich damit auf dem neunten Platz ein. Bei den Frauen war Top-Favoritin Sandra Naeslund erneut nicht zu schlagen. Die Schwedin feierte damit den siebten Sieg im achten Saison-Einzel-Rennen. Die Olympia-Generalprobe steht nun in der kommenden Woche (21. bis 23. Januar) im schwedischen Idre Fjäll auf dem Programm.

David Ketterer schnuppert am zweiten Durchgang

Slalomfahrer David Ketterer (SSC Schwenningen) wollte am Sonntag nach dem 23. Rang von Adelboden beim nächsten Weltcup-Klassiker in Wengen (Schweiz) nachlegen. Klares Ziel war also die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Der 28-jährige kam mit der geschundenen Piste recht gut klar, mit der hohen Rückennummer 60 kratzte Ketterer tatsächlich an den Top 30. Doch letztlich fehlten dem Schwenninger 0,36 Sekunden, um erneut Weltcup-Punkte einzufahren. Am Ende reihte sich Ketterer auf dem 33. Platz ein. Weiter geht es am kommenden Sonntag im Slalom-Weltcup in Kitzbühel (Österreich).

Janina Hettich hat bei "Windlotterie" Pech

Sieg (Einzel über 12,5 Kilometer, kein Schießfehler), Rang 20 (Sprint/2) und Platz 27 (Verfolger/6): Janina Hettich (SC Schönwald) erlebte bei den IBU-Cup-Rennen im slowakischen Brezno-Osrblie ein Wechselbad der Gefühle. "Und auf einmal geht es wieder ganz einfach", hatte sich die Lauterbacherin nach den vier perfekten Schießeinlagen im Einzel viel für die beiden weiteren Rennen in der "2. Liga" des Biathlons vorgenommen. Doch dann lief es nicht mehr rund. Vor allem der Stehendanschlag bereitete der 25-Jährigen große Probleme. Allerdings herrschten auch schwierige Bedingungen. Der Wind wechselte ständig, die Strecken waren eisig. Bei dieser "Lotterie" zog Hettich nach zwei fehlerfreien Liegendeinlagen dann noch sechs "Nieten" im Stehendanschlag. In Sachen Olympia-Ticket sieht es für Janina Hettich weiter nicht gut aus.