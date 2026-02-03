Daniela Maier Interview: Ihr schönes Gefühl, dass Olympia diesmal „ums Eck“ stattfindet

Die erfolgreiche Skicrosserin Daniela Maier über ihre olympische Vorfreude, die Favoritenrollen, das Olympia-Flair in Livigno und ihre letzten Vorbereitungstage.
Besser konnte es nicht passen: Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) feierte exakt bei der Olympia-Generalprobe im italienischen Val di Fassa ihren nächsten Triumph. Am vergangenen Samstag gewann die 29-Jährige ihren sechsten Weltcup in ihrer Karriere. Die Form der Furtwangerin ist top. Am 20. Februar zählt sie im olympischen Rennen in Livigno zu den großen Anwärterinnen auf eine Medaille, auch wenn sie dies selbst nicht so sieht.