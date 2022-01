1 Skicrosserin Daniela Maier (vorne) schaffte bei den Weltcup-Rennen im schwedischen Idre Fjäll zwei Mal den Sprung in die Top 10. Foto: McIntosh

Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) kann auf eine gelungene Olympia-Generalprobe beim Weltcup im schwedischen Idre Fjäll zurückblicken. Biathletin Janina Hettich (SC Schönwald) zeigte in Antholz in der deutschen Staffel eine gute Leistung.















Link kopiert

Die Plätze sieben und sechs standen für die Furtwanger Skicrosserin Daniela Maier bei den Weltcup-Rennen im schwedischen Idre Fjäll. In der Weltcup-Gesamtwertung rückte die Schwarzwälderin damit auf Rang sechs vor.

Im Rennen am Samstag (Platz sieben) hatte Daniela Maier nach ihrem zweiten Rang in ihrem Viertelfinal-Heat dann im Halbfinale hinter Jole Galli ((Italien), Alexandra Edebo (Schweden) und Kathrin Ofner (Österreich) nur den letzten Rang belegt. Im kleinen Finale wurde die 25-Jährige hinter der Australierin Sami Kennedy-Sim und Kathrin Ofner Dritte.

Nun Sechste in der Weltcup-Gesamtwertung

Am Sonntag (Rang sechs) gewann Daniela Maier ihren Viertelfinal-Heat, wurde dann aber im Halbfinale hinter Kathrin Ofner, Alexandra Edebo und Jole Galli nur Letzte. Im kleinen Finale konnte die Furtwangerin aber hinter Jole Galli Rang zwei belegen, was ihr den sechsten Platz einbrachte. An beiden Tagen gewann die Weltcup-Führende Sandra Naeslund (Schweden) die Rennen.

Hettichs starke Aufholjagd

Biathletin Janina Hettich (SC Schönwald) hatte nach ihrer verpassten Olympia-Teilnahme beim Weltcup in Antholz und ihrem enttäuschenden 39. Platz am Freitag im Einzelrennen über die 15 Kilometer am Samstag dann zusammen mit Anna Weidel, Franziska Hildebrand und Hanna Kebinger den Staffelwettbewerb über 4x6 Kilometer bestritten. Das deutsche Quartett erreichte mit 1,08,20 Minuten Rückstand auf das Siegerteam Norwegen den achten Rang. Janina Hettich (dritte Starterin) zeigte dabei eine gute Leistung. Auf Rang 14 hatte die Lauterbacherin von Franziska Hildebrand übernommen – nach nur zwei Nachladern hatte sich Janina Hettich vor dem Wechsel an Schlussläuferin Hanna Kebinger auf Rang vier zwischenzeitlich vorgekämpft und somit zehn Sekunden für ihr Team gutgemacht.

Hochemminger schafft zweiten Durchgang nicht

Slalom-Spezialist David Ketterer hatte sich für den Weltcup in Kitzbühel nach seiner Rückkehr aus den USA viel vorgenommen. Mit der Startnummer 45 konnte der Fahrer des SSC Schwenningen aber nicht den zweiten Durchgang nach 53:24 Sekunden erreichen. Er belegte Rang 38 im Klassement. Der Brite Dane Ryding siegte mit 1:41,26 Minuten vor dem Norweger Lucas Braathen (1:41,04). Bester Deutscher war in Kitzbühel der Münchner Linus Strasser mit Rang 14.

Für David Ketterer geht es bereits am Dienstag mit dem Weltcup-Rennen in Schladming (Österreich, 17.45/20.45 Uhr) weiter. Danach erwarten seine Frau Resi und er dann in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die Geburt ihrer Tochter. Am Freitag wäre der Geburtstermin.

Seinen Traum von einer Olympia-Teilnahme hatte David Ketterer bereits vor diesem Wochenende ad acta gelegt. "Ich möchte diese Saison nach den Olympischen Spielen noch erfolgreich zu Ende fahren und mache mir dann Gedanken, wie es für mich im Skisport weitergeht." Ausschließen will es der 28-Jährige nicht, in Richtung Olympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo noch einmal anzugreifen.

Claudio Haas hatte sich etwas mehr vorgestellt

Skispringer Claudio Haas (ST Schonach-Rohrhardsberg) startete bei den Continental-Cup-Springen in Innsbruck. Am Samstag wurde lediglich ein Durchgang gewertet. Der Schwarzwälder belegte den 32. Platz mit 107,0 m. Es siegte der Slowene Anze Semenic (126,5 m).

Am Sonntag war für Claudio Haas nach dem ersten Durchgang (Platz 32, 105,0 m) Schluss. Es gewann hier der Österreicher Ulrich Wohlgenannt mit 125,0 m.