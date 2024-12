Daniela Maier beim Skicross Große Glücksgefühle, Bescheidenheit und ein Christkindlmarkt-Besuch

Furtwangerin genießt ihre zwei Weltcup-Siege in Innichen. Was für sie besonders bemerkenswert am Wochenende war. Wie es für sie nach dem Weihnachtsfest daheim dann weitergeht.