1 Gipfelstürmerin: Skicrosserin Daniela Maier bereitete sich auch mit Bergtouren auf den Weltcup-Winter vor. Foto: Maier

"Es kann noch eine Weile dauern, bis da Klarheit herrscht." Ende Juni wusste Skicrosserin Daniela Maier (immer) noch nicht, ob sie die Olympia-Bronzemedaille endgültig behalten darf. Und Mitte September?















Link kopiert

Wir erreichen die Furtwangerin in Marquartstein (Kreis Traunstein), also ihrer bayerischen Wahlheimat. "Hier ist es auf einmal sehr herbstlich geworden", hätte die 26-Jährige nichts gegen ein paar sommerliche Tage mehr gehabt. Doch vielleicht scheint ja am 23. September die Sonne, wenn es für die Skicrosserin in Richtung Stilfser Joch geht? "Auf jeden Fall hat es dort geschneit", freut sich Daniela Maier auf ihre ersten Einheiten auf Schnee seit Juni.