Daniel Günther: Journalistenverband kritisiert CDU-Politiker für Umgang mit Medien

Seit Tagen steht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther wegen Aussagen zur Medienqualität in der Kritik. Der DJV sieht das Grundgesetz in Gefahr. Der CDU-Politiker erklärt sich.
Äußerungen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zum Umgang mit Medien haben für Kritik gesorgt. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) warf dem CDU-Politiker vor, Zensurmaßnahmen gegen kritische Medien ins Spiel zu bringen. Der Bundesvorsitzende Mika Beuster erklärte, dies stehe in einem gravierenden Widerspruch zum Grundgesetz, in dem es heiße: „Eine Zensur findet nicht statt.“