Dancing Queens in Nagold: ABBA-Magie füllt Herzen und Tanzfläche

Schon beim Eintreten lag dieses besondere Knistern in der Stadthalle – ein Kribbeln aus Vorfreude, Glitzer und erwarteter Ekstase. Federboas wehten über Schultern, Pailletten funkelten in allen Farben, Schlaghosen schwangen schon im Beat des Ankommens. Man spürte sofort: Dieser Abend würde nicht einfach ein Konzert werden. Er würde ein Fest – ein Eintauchen in die Welt von ABBA, in dieses unbeschreibliche Gefühl zwischen Disco, Harmonie und Glück.

Als die Dancing Queens mit ihrer Band die Bühne betraten, brach das Publikum in Jubel aus. Die Halle war beim ersten Akkord schon komplett dabei. Menschen tanzten, klatschten, sangen. Die Sängerinnen Mizzi und Isabelle strahlten wie zwei Pulssterne im Rampenlicht – unterstützt von Yngwie (Gitarre), Picard (Tasten), Fernando (Bass & Gesang) und Stoeg (Schlagzeug & Gesang).

Die Show war mehr als ein Abspielen von Hits. Sie war lebendig, warm und nahbar. Viermal wechselten die Sängerinnen ihre Kostüme – jedes Mal perfekt auf Stimmung und Song abgestimmt: mal funkelnd, mal verspielt, mal glamourös, mal nobel. Die Outfits waren eine Augenweide; ein elegantes Echo an die Original-Ära, ohne sie zu kopieren. Genau das war der Zauber: Die Band ehrte ABBA, ohne sich zu verkleiden. Sie verwandelten Nostalgie in Gegenwart – mit Stil, Persönlichkeit und einer Leichtigkeit, die sofort Raum einnahm.

Publikum feiert „Head over Heels“

Besonders gefeiert wurde „Head Over Heels“ – ein Titel, den viele Coverbands meiden, weil er musikalisch komplexer ist, als man vermutet. „Absolutes ABBA-Juwel. Gesanglich ziemlich anspruchsvoll. Der verlangt extrem präzise Harmoniearbeit“, fassten die begeisterten Gäste Annette, Jürgen und Heike zusammen. Der Song löste einen Hype aus – pure Begeisterung, die durch die Reihen schoss.

Als „The Winner Takes It All“ erklang, bekam die Halle einen anderen Ton – nicht still, sondern intensiv. Der Song, ursprünglich geprägt vom Schmerz einer Trennung, trug in ihrer emotionalen Interpretation eine ehrliche Hingabe, die viele im Publikum sichtbar berührte. Mit „Chiquitita“ gab es Gänsehaut pur, bei „Dancing Queen“ tanzte die ganze Halle.

Die Band wirkte nicht wie Stars auf Abstand – sie waren mitten im Saal, mitten bei den Menschen. Mizzi und Isabelle gingen mit Mikrofonen ins Publikum, sangen mit Gästen Arm in Arm, lachten, tanzten, hielten Hände. Hinter ihnen leuchtete der Songtext an der Bühnenwand – ein Karaoke-Effekt, der den ganzen Saal vereinte. Es war unmöglich, nicht mitgerissen zu werden.

„Nagold war der Hammer“

Nach der Show erzählten die beiden, dass sie als Band seit Jahren zwischen Deutschland und Österreich unterwegs, doch Nagold einen ganz eigenen Zauber hatte. „Nagold war der Hammer. Das Publikum war fantastisch. Vielen Dank an alle.“

Auch das Publikum selbst hatte sich mächtig ins Zeug gelegt: glitzernde Kleider, psychedelische Hemden, bunte Herzbrillen, Stiefel in Gold und Silber. Ein Meer aus Farben und Freude. Für das perfekte Ambiente sorgte erneut EMT Event-Media-Tec – wie schon beim Coldplay-Tribute. Präzises Licht, warmes Bühnenbild, sauberer Sound: eine technische Handschrift, die den Abend zum Leuchten brachte.

Zum Abschluss standen die Dancing Queens & Band noch bei den Fans, machten Selfies, lachten, plauderten. Und jeder ging mit Schimmer in den Augen nach Hause.