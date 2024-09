Dampfzug in Bad Wildbad: Eine Reise in die Vergangenheit

1 Der Dampfzug bei seiner ersten Ankunft im Bad Wildbader Bahnhof. Foto: Heinz Ziegelbauer

Der historische Dampfzug der Ulmer Eisenbahnfreunde war einmal mehr zu Gast im Oberen Enztal. Eisenbahn-Enthusiasten müssen nun wieder eine lange Zeit auf den nächsten Besuch warten.









Link kopiert



Wer es versäumt hat, die Dampflok der Baureihe 58 mit Baujahr 1921 am Samstag im Calmbacher und im Wildbader Bahnhof nicht nur zu sehen und zu bestaunen, sondern auch deren Führerstand zu besichtigen, muss jetzt ein Jahr darauf warten. Und zwar deshalb, weil diese Lok der Dampfnostalgie Karlsruhe unter dem Dach der Ulmer Eisenbahnfreunde die Strecke der Enztalbahn in diesem Jahr nur am vergangenen Samstag als einzigem Tag in diesem Jahr befahren hat.