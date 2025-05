19 Die eiserne Lady 52 7596 bei ihrer Abschiedstour im Bahnhof Eutingen im Gäu Foto: Lothar Schwark

Letztmals zur großen Schwarzwald-Rundfahrt war die Dampflok 52 7596 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn unterwegs.









Zahllose Fotografen ließen es sich nicht entgehen, die eiserne Lady nochmals an verschiedenen Standorten abzulichten. Denn in den kommenden Jahren wird die Lok in Betra abgestellt. Zuvor wird sie konserviert und geschützt bei einem befreundeten Verein abgestellt.