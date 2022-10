Dampf-Tage in Rottweil

5 Großes Interesse gibt es, den Führerstand der Dampflok mal aus der Nähe anzuschauen – Jim Knopf lässt grüßen. Foto: Siegmeier

Eisenbahn-Nostalgie pur mit Dampfzug und Co. konnten Eisenbahnfreunde am Wochenende bei den 13. Rottweiler Dampf-Tagen erleben.















Rottweil - "Wir sind total begeistert von dem großen Interesse", freut sich Jannik Buck, Pressesprecher der Eisenbahnfreunde Zollernbahn (EFZ), endlich wieder die beliebten Dampf-Tage veranstalten zu dürfen. Und die Eisenbahnfreunde gaben alles für die 13. Auflage in Rottweil. Besonders die beiden Dampflokomotiven sorgten für Nostalgie pur und leuchtende Augen bei großen und kleinen Besuchern.

Während die kleinen Besucher den Kolossen, die dampfschnaubend auf dem Betriebsgelände der Eisenbahnfreunde auf die Abfahrt nach Oberndorf warteten, eher skeptisch gegenüberstanden und bei manchen Dampfschnauferl erschreckten, waren die Erwachsenen sichtlich begeistert von dem Anblick, zückten Kamera und Handy, um den richtigen Moment, in dem es auch ordentlich Dampf gibt, zu erhaschen.

Von Pandemie ausgebremst

Die Corona-Pandemie hatte auch die Eisenbahnfreunde hart getroffen. Dadurch, dass keine Fahrten angeboten werden konnten, gab es kaum Einnahmen, dringende Arbeiten in der Lokwerkstatt waren zum Teil eingeschränkt. Schwierige Zeiten für den Museumsbahnverein, der gut 450 Mitglieder zählt und zu den größeren Museumsbahnvereinen Deutschlands zählt.

Jubiläum 2023

Da tat die Veranstaltung am Wochenende mehr als gut, denn im nächsten Jahr, 2023, feiern die Eisenbahnfreunde ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass soll etwa die "alte Preussin", die Dampflok 78 246, die einst in Rottweil stationiert war und jetzt wieder in der alten Heimat ist, betriebsbereit sein. Die Hoffnung ist groß, dass dies gelingt. Und nun wird vermutlich mit Hochdruck dran gearbeitet, denn die gut besuchte Veranstaltung gibt den Eisenbahnern für die nächsten Monate wieder viel Energie und Schwung, alles daran zu setzen, sich beim Jubiläum bestens präsentieren zu können.

Aber auch am Wochenende hatten sie bereits eine ganze Menge aufgeboten, wie die historische E-Lok (110 488) der Freizeitgruppe "Die Bügelfalte" des Bahnsozialwerks aus Villingen und natürlich die Dampflokomotiven.

Ein Unikat unter Dampf

Die kleinen Besucher durften mit einem Echtdampf-Traktor über das Gelände "dampfen" und waren ganz begeistert von diesem Angebot. Ein historischer Speisewagen wurde für den Mittagstisch aktiviert, aber auch in der Lokwerkstatt war für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher gesorgt, denn wer sich den gesamten Tag über auf dem Gelände umschauen wollte, der musste sich zwischendurch mal ordentlich stärken, um den Erklärungen im Führerstand der Dampflok folgen oder an den Führerstandsfahrten mit einer Diesellok auf dem Betriebsgelände teilnehmen zu können.

Das Interesse war sehr groß. Teilweise bildeten sich lange Warteschlangen.

In einem historischen Bahnwaggon konnten Souvenirs erworben werden, es gab aber auch einen kleinen Modellbahn-Flohmarkt, der heiß begehrt war. Während die Erwachsenen hier stöberten, waren die Kinder eher bei den Echtdampf-Modellbahnen in der Lokwerkstatt zu finden.

Reise wie in längst vergangenen Tagen

Glanzlichter dürften aber, wie all die Jahre, die Fahrten mit dem Dampfzug nach Oberndorf und zurück gewesen sein. Hier konnten die Fahrgäste das Reisen wie in längst vergangenen Tagen erleben – und sie genossen es sichtlich. Die Plätze waren schnell gut belegt.

Die Eisenbahnfreunde zogen am Sonntag eine mehr als positive Bilanz. "Wir sind auf jeden Fall wieder bei den Zahlen wie vor der Pandemie, und uns hat es riesigen Spaß gemacht, so vielen Besuchern das Wochenende über, Eisenbahnnostalgie bieten zu können", sagt Jannik Buck.