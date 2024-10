Damit sie den Winter überstehen: Familie aus Aichhalden päppelt sieben junge Igel auf

1 Lukas Roming mit einem der jungen Igel, um die sich die Familie kümmert. Foto: Yannick Wegner

Mehrere junge Igel entdeckte die Familie Roming aus Aichhalden vor ihrer Haustür. Weil sie deutlich zu leicht waren, beschloss die Familie, die sieben, die sie finden konnten, ins Warme zu holen. So geht es den Igeln jetzt.









Link kopiert



Vielerorts bereiten sich die Igel auf den Winterschlaf vor – so auch in Aichhalden bei Familie Roming. Vor zwei Wochen entdeckten sie mehrere Igel direkt vor ihrer Haustür. Zunächst noch in Begleitung ihrer Mutter rannten acht junge Igel über das Grundstück, später war die Mutter allerdings nicht mehr aufzufinden.