Damit Integration gelingt: Wie der Kreis Lörrach traumatisierten Flüchtlingen hilft

Der Landkreis Lörrach baut seine Unterstützungsangebote für psychisch belastete Geflüchtete weiter aus.
Viele Asylsuchende haben in ihrem Heimatland oder auf der Flucht schlimme Erfahrungen gemacht. Weil adäquate therapeutische Angebote nicht ausreichend zur Verfügung stehen und nicht alle Geflüchtete in der Lage sind, das Erlebte selbst zu verarbeiten, kommt es sowohl in Flüchtlingsunterkünften des Landkreises als auch in der Anschlussunterbringung zu potenziell gefährlichen Situationen. Mit dem Projekt „BW schützt!“ und dem Diakonischen Werk will der Kreis nun einen weiteren Baustein etablieren, damit Geflüchteten mit Traumata geholfen werden kann.