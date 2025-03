Damit es in Donaueschingen grünt und blüht: Auf die Stadtgärtner wartet jede Menge Arbeit

Mit dem Beginn des Frühlings geht für das achtköpfige Team eine intensive Zeit los. Dessen Leiter erklärt, was jetzt alles ansteht.

Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau und die Temperaturen klettern nach und nach in den zweistelligen Bereich: Die blühende Jahreszeit klopft an. Doch um die ganzen Blumen und Pflanzen in der Stadt sowie um das Stadtbild muss sich jemand kümmern. Diesen Aufgaben widmet sich der Leiter der städtischen Gärtnerei, Clemens Kalinowski, mit seinem achtköpfigen Team und einem Auszubildenden.

„Eigentlich ist es nichts Besonderes“, erklärte der Leiter der Gärtnerei. „Die bevorstehenden Aufgaben unterscheiden sich nicht besonders von denen, wie sie auch im eigenen Garten stattfinden“, so Kalinowski. Zu den Aufgaben zählt insbesondere das Restaurieren von Rasenflächen. Die Gärtner müssen also Wiesenflächen mähen und diese von überschüssigem Laub, Ästen und Müll befreien.

Oft wird geschuftet

Auch der Rückschnitt von Stauden steht auf der Tagesordnung. Ebenso kümmert sich die Gärtnerei um die Beseitigung von Winterdienstschäden, erzählt Kalinowski im Gespräch. Denn nach schneereichen Wintern müssen die Gartenprofis schuften und beispielsweise abgebrochene Äste wegräumen. Auch um die Beete, beispielsweise im Karlsgarten, muss sich die Gärtnerei kümmern. Dafür wird die Erde aufgelockert, so Kalinowski. Der Fokus liege primär auf der Säuberung.

Die Gärtnerei hat einen großen Aufgabenbereich. Der Fokus liege zwar in der Kernstadt, aber die Gärtner kümmern sich auch um die Pflege der Pflanzen und Flächen in den Donaueschinger Ortsteilen. Auch im Vergleich mit weniger touristischen Städten, meinte der Gärtnereileiter, dass die Aufgaben die gleichen bleiben. Nur gebe es in ersteren intensiveren Arbeitsaufwand.

Hoher Pflegestandard

So erzählte er stolz, dass die touristisch beliebte Stadt einen sehr hohen Pflegestandard habe, was allerdings eben auch mit intensiverer Pflege einhergehe. Besonders in der Innenstadt lege man sehr großen Wert darauf, dass alles ansprechend aussieht. „Da sticht die Stadt im Vergleich zu umliegenden Städten schon heraus“, ist Kalinowski überzeugt. Auf das Erscheinungsbild der Kreisverkehre lege das Gärtner-Team ebenfalls hohen Wert.

Die Fasnet sorge nicht nur für viel gute Stimmung, sondern auch für Müll und zertrampelte Beete. Bei der Reinigung der Stadt und dem Herrichten der Pflanzen arbeiten alle zusammen, so der Stadtgärtner. „Wenn wir unsere Beete sauber machen, die Erde wieder auflockern, und Müll nebenan verteilt ist, nehmen wir den selbstverständlich auch mit und räumen auf.“ Doch der Gärtner lobt die Bürger: Die Donaueschinger gehen seiner Meinung nach überwiegend respektvoll mit der Natur um. Es gebe zwar manchmal Vandalismus an Bäumen, doch das seien Einzelfälle, so der Stadtgärtner.