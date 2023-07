Erste Unwetter-Bilanz der Polizei Sorge um Schüler-Zeltlager, Baum stürzt auf Wohnwagen

Starke Unwetter haben am Dienstagabend die Region erschüttert. Umgestürzte Bäume sorgten für zahlreiche Unfälle. Einen besonderen Schreck erlebte eine etwa 70-köpfige Schülergruppe, die in Furtwangen ein Zeltlager abhielt. In Allensbach fiel ein großer Baum auf einen Wohnwagen und verletzte eine Familie.