Damenteam grillt mit Erfolg: Deutsche Grillmeister in der Kategorie Dessert kommen aus Hechingen

Das Beste kommt zum Schluss: Das galt für das Weilheimer Damen-Team von „Tanzgarde grillt“ bei der Deutschen Grillmeisterschaft. In einer Teildisziplin holte das Sextett den Titel.

„Es war ein sehr sehr schönes Wochenende“, berichtet Conny Eberwein vom Team „Tanzgarde grillt“ von den Deutschen Grillmeisterschaften der German Barbecue Association auf der Halbinsel Ferropolis in Sachsen-Anhalt. Dort hatte sie sich am Samstag und Sonntag mit ihren Mitstreiterinnen Nicole Glück, Iris Seidel, Iris Diaz, Alice Endreß und Bea Stauß in fünf Gängen mit Grillexperten aus ganz Deutschland gemessen.

Die Weilheimerinnen sorgten wie bei vergangenen Meisterschaften als einziges reines Damen-Team für Furore. Denn: In der Teildisziplin „Dessert“ räumte das Sextett den Titel ab. Aus den vorgegeben Zutaten, darunter Stachelbeeren und lösliches Kaffeepulver, zauberten die Weilheimerinnen drei feine Törtchen. Konkret: Ein Brownie-Küchlein, gefüllt mit Stachelbeermarmelade und getoppt mit Kaffeecreme; ein Entremet de Café und Kaffeekaviar sowie ein Entremet Stachelbeere mit essbarem Gold. „Unser Vorteil war, dass wir mit dem Dessert in Richtung französische Patisserie gegangen sind.“ Die Konkurrenz habe zumeist ein großes Dessert abgeliefert, das Team von „Tanzgarde grillt“ setzte jedoch auf gleich drei leckere Feinheiten.

Trotz schwierigen Bedingungen abgeliefert

Dabei war die Ausgangslage für den letzten Gang alles andere als optimal: „Wir waren unter Zeitdruck und die Außentemperaturen sehr warm. Den Mürbeteig unter diesen Umständen zuzubereiten war schwierig“, erzählt Conny Eberwein im Telefongespräch mit unserer Redaktion weiter. Wohlgemerkt: Alle Komponenten mussten gegrillt werden. Das sehen die Regularien so vor.

Letztlich sind die sechs Damen mächtig stolz auf das Erreichte. In der Gesamtabrechnung hat es zwar unter den 19 Teams nicht für das Podium gereicht. Dies zu erwarten, wäre angesichts zahlreicher Grillprofis unter den Konkurrenten auch vermessen gemessen.

Jubel unter den Weilheimerinnen für den Erfolg bei der Deutschen Grillmeisterschaft in Sachsen-Anhalt. Foto: Eberwein

Der Jury hätten alle Speisen des Weilheimer Teams geschmeckt. Der Gang „Dreierlei vom Huhn“ wurde so mit Platz sechs belohnt. „Das ist uns sehr gut gelungen“, sagt die Teamkapitänin. Für den vegetarischen Gang, bei dem Pflichtzutaten erst um 7.30 Uhr am Samstagmorgen bekanntgegeben worden sind – es waren Kohlrabi und Fenchel –, gab es Rang elf. Und für das über Nacht (!) gegrillte Beef Brisket wurden die sechs Damen mit Platz 14 belohnt. „Das war einfach nicht unsers. Da haben wir zu wenig Erfahrung“, erläutert Conny Eberwein.

Nur kurze Enttäuschung beim Frühstücks-Gang

Ärgerlich sei die Disqualifikation bei der Frühstücksspeise gewesen – obwohl diese sehr gelobt wurde. Der Grund: Eine vorgegebene Hauptkomponente hätte nicht durch eine eigene Zutat ergänzt respektive ersetzt werden dürfen. „Das hat uns geärgert, aber wir lernen dazu.“ Spätestens der Sieg in der Dessert-Wertung habe darüber hinweg getröstet.

Insgesamt sei die Erfahrung auf dem Festivalgelände in Sachsen-Anhalt einmalig gewesen. Schon am Freitag wurde der Grillplatz aufgebaut. Wie es der Zufall will, logierte direkt gegenüber dem Team von „Tanzgarde grillt“ eine Gruppe aus Oberndorf. Das Miteinander hat den sechs Weilheimerinnen insgesamt gut gefallen. Auch die Resonanz des Publikums, dass bei den einzelnen Teams probieren durfte.

Mit dieser Nachspeise holten die Weilheimerinnen den Deutschen Grillmeistertitel in der Kategorie „Dessert“. Foto: Eberwein

Einziger Wermutstropfen: die wenigen Spülmöglichkeiten auf dem Veranstaltungsgelände. Für alle Teams habe es nur zwei Spülmaschinen gegeben. Ein Teammitglied habe so immer am Stand gefehlt.

Dennoch: Glücklich, aber ausgelaugt ging es am Montag zurück in die Heimat. Übrigens: Vielleicht erlangt das Sextett noch weitere Bekanntheit: Ein Reporter der „Zeit“ hat angekündigt, eine Reportage über die Weilheimerinnen zu schreiben. Man darf gespannt sein, was in Zukunft noch alles kommt.