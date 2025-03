1 Die Damen des TSV Frommern sind erstmals wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz gefordert. Foto: Kara

Vor den Deutschen Meisterschaften empfängt die Linder-Elf noch den Primus SV Alberweiler.









FRAUEN VERBANDSLIGATSV Frommern – SV Alberweiler (Sonntag, 11 Uhr). Es sind aufregende Tage für die Damen des TSV Frommern: Das Duell mit dem Tabellenführer am Sonntag – wohlgemerkt als erstes Pflichtspiel 2025 – hat es so oder so in sich. Im Hinspiel kassierten die TSV-Damen eine 0:8-Packung.