Ebhausen feiert 750 Jahre unter anderem mit einem Festakt im April und einem kulturellen Abend im Oktober.

Das Forum Ebhausen hat sich etwas Besonderes ausgedacht, ein Gang durch die Geschichte Ebhausens als Theaterstück - „Damals in Ebhausen“ so der Arbeitstitel.

Cornelia Hildebrandt-Büchler, deren Leidenschaft die Heimatgeschichte ist, hat sich einer neuen Herausforderung gestellt. Sie hat das Theaterstück konzipiert und die Texte für die Szenen geschrieben. Ehe die Charaktere festgelegt wurden, musste sie alles recherchieren und da bietet die langjährige, hervorragende Arbeit des Forum Ebhausen eine gute Basis.

Sylvia Kadner führt Regie

Peter Eisele als Verwalter des umfangreichen Archivs stellt – wann immer nötig - Material zur Verfügung. Komplettiert wird das Theater-Team durch die Theaterpädagogin Sylvia Kadner aus Rotfelden, die Regie führt und das Stück inszeniert und außerdem mit der Theater-AG der Lindenrainschule zwei Szenen erarbeitet.

Darsteller der Erstnennung (von links) Steffen Mast, Peter Ensslen, Jochen Kawerau, Jörn Schlösser; Marina Pfeifle ist nicht auf dem Foto Foto: Armin Büchler

Was wäre Theater ohne Schauspieler? Geht man sonntagsnachmittags am Ebhauser Rathaus vorbei, wird man feststellen, dass da ganz schön was los ist – es ist Theaterprobe. Kostüme werden anprobiert, geeignete Requisiten ausgesucht und überlegt, wo man noch etwas Passendes finden könnte. Dann geht es nach der Aufwärmphase an die Textarbeit. Die meisten haben ihre Rolle schon gelernt. „Es ist eine tolle Truppe, die sich da gefunden hat, sehr motiviert und engagiert sind alle bei der Sache„, freuen sich dei Organisatoren.

Groß ist das Interesse an der Ortsgeschichte und man möchte als Bürger auf diese Weise einen Beitrag zum Festjahr leisten. Alle verbindet die Lust am Theater spielen und dabei in andere Welten einzutauchen.

Schwerpunkt der Proben liegt im Moment auf der „Erstnennung“, die am 12. April im Rahmen des Festaktes in der Gemeindehalle Ebhausen zur Aufführung kommt, Beginn 19 Uhr.

