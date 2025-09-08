Damals ein Versuch, heute Tradition: Die 50. Auflage des Ruster Straßenfests wird zum Erfolg

Das Ruster Straßenfest lockte wieder Tausende Gäste aus der ganzen Region in die Europa-Park-Gemeinde.
Die Reise nahm ihren lauf, als der damalige Bürgermeister Erich Spoth im November 1975 bei einer „Vereinsführerbesprechung“ erfolgreich anregte, mit einem gemeinsamen Straßenfest „einen Versuch zu wagen“. Dieser sollte sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickeln – anfangs noch mitten im Ort in der Hindenburgstraße ausgerichtet, wurde es 1991 zum heutigen Festplatz an den Ortsrand verlegt. Und der sei, freute sich Bürgermeister Kai-Achim Klare, nun pünktlich zum Jubiläum funkelnagelneu gestaltet worden.