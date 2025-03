Dalbachhexa Grosselfingen: Romina Keller ist neue zweite Vorsitzende

Höhepunkt des vergangenen Jahrs war die Feier zum 13-jährigen Bestehen der Dalbach-Hexa. Darauf blickte Vorsitzender Daniel Endreß bei der Hauptversammlung zurück, die im Sportheim des FC Grosselfingen stattfand. Ein Kinderumzug mit Kinderfasnet im Gasthaus Ochsen und der anschließende Dämmerungsumzug mit Party im Narrendorf waren ein voller Erfolg. Auch wurden zwei neue Figuren eingeführt. So wurden Graf, Gräfin und Henker vorgestellt und bereichern die Hexengruppe.

Wahlen

Anschließend wurden unter Leitung von Bürgermeister Friedbert Dieringer Neuwahlen durchgeführt. Diese konnten zügig vollzogen werden und endeten mit folgendem Ergebnis: zweite Vorsitzende: Romina Keller, Schriftführerin: Monja Wiest, Jugendleiterin: Selina Castiglione, Wirtschaftsausschuss: Tim Rolke, Melanie Ott, Wagenwart: Marvin Poos, Beisitzer: Sabrina Endreß, Kassenprüfer: Svenja Weber.

Ehrungen

Geehrt wurden Mitglieder für zehnjährige Mitgliedschaft: Felix Baur, Katja Beck, Levin Beck, Luis Beck, Kim Bogenschütz, Jens Dehner, Jonas Dehner, Silke Dehner, Lenny Dorn, Liam Dorn, Marco Dorn, Nicole Dorn, Daniel Eisenhardt, Angelika Flach, Thomas Haug, Ralf Kessler, Finn Schäfer, Andrea Schott, Nadine Rolke und Lou-Ann Strobel.

Die Hochzeitspaare des vergangenen Jahres freuten sich über ein Präsent: Julia und Simon Beck, Janina und Matthias Schmid, Jasmin und Martin Flieg, Sarah und Andre Eger, Annika und Andreas Dehner, Dajana und Andreas Ott und Marina und Matthias Kohler.

Außerdem erhielten ausscheidende Vorstandsmitglieder für Ihre Arbeit einen Präsentkorb überreicht. Dies waren: Kai Schäfer war von 2012 bis 2021 Oberhex und von 2021 bis 2025 zweiter Vorsitzender. Marc Schweiger war von 2008 bis 2025 im Wirtschaftsausschuss und David Strie war von 2022 bis 2025 Wagenwart.

Ausblick

Kurz vor Ende der Versammlung blickte Daniel Endreß auf das kommende Jahr. Hier werden die Mitglieder den Kleintierzuchtverein bei der Durchführung des Open Airs unterstützen. Am 21. Juni findet die Bachhockete statt und am 22. November wird mit einem Stand auf dem Adventsmarkt in Grosselfingen bewirtet.